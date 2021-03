Alcaldías pequeñas ahogadas tras casi 10 meses sin FODES

Sin dinero. Así están decenas de alcaldías pequeñas cuya principal fuente de ingresos es el Fondo para el Desarrollo Económico y Social para los Municipios de El Salvador (FODES) y la falta de esta contribución estatal las ha obligado a dejar de pagar salarios, recibos de servicios básicos, suspender programas de asistencia y frenar la ejecución de proyectos de infraestructura en sus localidades.

Son casi 10 meses lo que suma el Ministerio de Hacienda sin hacer efectivos los desembolsos correspondientes. Por ley, el 10 % de los ingresos netos que registra el Estado deben ser transferidos a las municipalidades, su distribución es calculada a partir de diversos criterios.

El impago del FODES comenzó desde el año pasado. El primer argumento que dio Hacienda fue que la falta de fondos, efecto de la cuarentena estricta y la falta de actividad comercial, les obligaba a priorizar los gastos y que los recursos eran insuficientes para cubrir el FODES.

Entre denuncias de alcaldes, empleados municipales y diversos sectores de la sociedad civil, transcurrieron los meses y Hacienda no pagó. De hecho, cuando ya había comenzado la campaña electoral, el ministro Alejandro Zelaya dijo que "tal vez" iban a pagar después de las elecciones municipales y legislativas.

Como una forma de presión, hace casi cinco meses los alcaldes y cientos de empleados municipales presionaron en las calles para que les pagaran, pero su petición no tuvo eco.

"Es lamentable lo que está pasando", dice Saúl Marín, alcalde de San Antonio Los Ranchos, municipio de Chalatenango. Él cuenta que ninguno de los 52 empleados de esa comuna recibe su salario desde hace cinco meses, que el programa de becas que impulsan está en deuda con los jóvenes beneficiados, que ya no entregan la canasta básica a los adultos mayores y que ya no les quieren recibir los desechos sólidos porque no han pagado por el servicio. Todo esto son gastos que pagan con el FODES, pues de ingresos propios solo generan como máximo $3,000.

De acuerdo con datos del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM), $686,166.81 es lo que anualmente debe recibir el municipio de Los Ranchos en concepto de FODES.

En otro punto del país, en Osicala, departamento de Morazán, tienen una situación que tampoco es favorable. Sobre esa alcaldía pende una notificación de suspensión del servicio de la energía eléctrica, aparte de que están pendientes de pagar las aportaciones correspondientes al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y de las AFP.

Cedrick Vásquez, alcalde de Osicala, explica que también tienen una deuda de dos meses de salario con los 54 empleados municipales, y que en los meses anteriores reorientaron fondos que estaban destinados a proyectos de infraestructura para poder comprar productos de primera necesidad y repartir entre la población.

"Un llamado a la conciencia para que hagan todo lo posible por depositar el FODES, ya sea una parte de todos los meses que adeudan... Como municipios pequeños y pobres dependemos grandemente del FODES", enfatiza el alcalde.

Ayer, Zelaya recalcó que están gestionando fondos con el BCIE para poder pagar lo que adeudan a las 262 alcaldías.