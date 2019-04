Alcaldías piden que rellenos sanitarios les reciban el vidrio

Las alcaldías de La Unión no cuentan con un mecanismo para darle tratamiento al vidrio desechado, el cual tampoco es recibido por los recolectores de basura en los municipios, y en la mayoría de casos las personas que evacúan este material lo lanzan a la intemperie.

Algunos encargados de las unidades ambientales municipales señalan que los encargados de los camiones recolectores de basura no reciben el vidrio que sale de los hogares debido a que en los rellenos sanitarios tampoco les aceptan ese tipo de desechos, generándose un problema.

"Nosotros dejamos de tratarlo hace como unos dos años, porque antes venía una empresa a traerlo, pero después quizás se llenó de ese tipo de desechos y ya no vino a retirarlo. Y ahora no lo estamos recogiendo, porque en el relleno no lo reciben y no hay una empresa que se haga cargo de eso, y también es bastante complicado tratarlo y prácticamente allí necesitaríamos el apoyo del Ministerio de Ambiente (y Recursos Naturales, MARN)", afirmó Josué Vidal Barahona, jefe de la Unidad Ambiental de El Carmen.

Los responsables del tema sostienen que lo ideal fuera que los rellenos sanitarios recibieran el vidrio para resguardarlo y luego que sea una empresa la que dé el tratamiento pertinente; sin embargo, las alcaldías unionenses que depositan en tres diferentes botaderos de la zona oriental aseguran que en ninguno de estos aceptan este tipo de material.

Con la proliferación de botaderos de desechos sólidos a cielo abierto, uno de los materiales que más se encuentra en esos lugares es el vidrio, y en su mayoría son envases de bebidas embriagantes, los cuales hoy en día muy poco se reciclan.

"En el caso de Conchagua, cuando hemos encontrado vidrio al aire libre lo que hemos hecho es enterrarlo, porque ya hemos encontrado cantidades exageradas. Y esa problemática ya se la hemos planteado al ministerio del ambiente, pero seguimos sin ninguna alternativa", aseguró Heydi Carballo, encargada de la Unidad Ambiental de Conchagua.

En tanto, la Asociación Intermunicipal del Norte de La Unión (ASINORLU), que aglutina a varias alcaldías, tiene previsto impulsar una campaña para recolectar vidrio durante mayo próximo, y se pretende trabajar en los nueve municipios de la zona norte del departamento unionense con el propósito de recolectar este tipo de producto desechable que no debe estar al aire libre.

