¿Alcaldías se quedarán sin pagar aguinaldos en diciembre?

El Ministerio de Hacienda desoyó la recomendación de los diputados y alcaldes de entregar a las 262 alcaldías el dinero del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de las Municipalidades de El Salvador (FODES) de los meses de noviembre y diciembre de este año, ante la necesitad cumplir con varias obligaciones, como pago de aguinaldos, salarios y deudas.

El presidente del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM), Rogelio Rivas, confirmó ayer a LA PRENSA GRÁFICA que Hacienda solo les transfirió el mes de noviembre. Dijo que por más de nueve años, el fondo correspondiente a diciembre lo depositan como el 20 de enero del próximo año.

Sin embargo, la Asamblea Legislativa, a petición de la Corporación Salvadoreña de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES), aprobó un recomendable para que les transfirieran los dos meses.

El alcalde de San Luis Talpa, Salvador Menéndez, dijo que, si bien en los últimos años el pago se ha hecho con atrasos, en diciembre es cuando las alcaldías más necesitan el dinero. “Para mí, debería de pagar el Gobierno el FODES, en el mes en que estemos, porque imagínese, nos va a dar ahí por el 20 o 25 de enero lo de diciembre, es bien desfasado. Y acuérdese que sale de los impuestos de IVA, y uno lo paga en la primera quincena de cada mes”, dijo el alcalde de San Luis Talpa.

También lamentó que el titular de Hacienda, Carlos Cáceres, hiciera caso omiso del recomendable de la Asamblea. “Usted ve que el recomendable que hizo la Asamblea Legislativa le importó poco al ministro de Hacienda. O sea que lo ignoró”, criticó.

“Pedimos al señor presidente de la república girar instrucciones para que el Ministerio de Hacienda e ISDEM asuman el recomendable legislativo, dado que es un fondo municipal, respaldado por la Constitución de la República, la ley de creación del FODES y la Ley del Presupuesto General 2017; y para certeza de fecha de entrega, se brinde respuesta pública sobre la disponibilidad de este fondo, tal como lo ha solicitado en reiteradas ocasiones nuestra gremial”, fue una de las peticiones de los alcaldes que integran el Consejo Departamental de Municipalidades (CDA) de La Paz, el pasado 18 de diciembre en un comunicado.

En reiteradas ocasiones, los alcaldes han pedido a la Asamblea Legislativa una reforma para establecer una fecha fija para el pago de FODES, porque alegan que siempre se les entrega con retraso.

Menéndez aseguró que los alcaldes del departamento de La Paz están preparando una propuesta de reforma para presentarla en enero de 2018 a los diputados, para que por ley el Gobierno se ponga al día con el pago del FODES.

“Por ahora, no hay una ley que diga que tiene que ser dentro del mes en que estamos”, indicó.

Por su parte, la alcaldesa de Antiguo Cuscatlán y presidenta de COMURES, Milagro Navas, dijo ayer que se ha dado una distorsión equivocada en las fechas de entrega de FODES.

Navas, además, cuestionó que el Gobierno no cumple con las negociaciones que hace. “Creo que el Gobierno no cumple sus promesas, y de verdad, hay una gran decepción y desesperación de parte de los alcaldes de ver que no cumplen las promesas ni los compromisos que han adquirido”, dijo.

Consideró que es una “ingratitud” del Gobierno con todos a aquellos alcaldes que no han podido pagar remuneraciones, y aguinaldos. “Creo que el Gobierno no cumple sus promesas, y de verdad, hay una gran decepción y desesperación de parte de los alcaldes de ver que no cumplen las promesas ni los compromisos que han adquirido”, sostuvo.

El año pasado, los alcaldes agremiados en COMURES salieron a protestar por los atrasos del Ministerio de Hacienda en depositar el dinero. Señalaron que algunas comunas sobreviven por los ingresos del fondo, debido a que algunos municipios no reciben muchos ingresos de ingresos por cobro de tasas.

Asimismo, sostuvieron que la tardanza les afecta para continuar con la ejecución de proyectos. El alcalde de San Luis Talpa señaló que este año, por ejemplo, no pudo concluir varios proyectos por falta de dinero.

Por ley, el FODES se brinda a las 262 alcaldías desde 1988 y consiste en un apoyo del 8 % del total de los ingresos presupuestados cada año, para la ejecución de proyectos municipales. Con el 8 % actual, el Gobierno debe transferir cerca de $350 millones anuales a las alcaldías.