Alcaldías, sin presupuesto para Ley de Bienestar Animal

Los gobiernos municipales no tienen presupuesto para implementar la Ley de Protección y Bienestar Animal, la cual mandata a las 262 alcaldías a brindar atención veterinaria a los animales y crear ordenanzas para la aplicación de esta ley, señalaron representantes de las municipalidades en el Foro "Dejando Huella".

Durante el referido foro, organizado por la diputada de Nuevas Ideas Ivonne Hernández, participaron representantes de las alcaldías del departamento de San Salvador, quienes manifestaron su preocupación por la falta de dinero para habilitar la infraestructura adecuada para recibir animales rescatados.

William Guzmán, trabajador de la Unidad de Medio Ambiente de la alcaldía de Guazapa, cuestionó a la diputada Hernández sobre cómo aplicar la ley en caso de no tener fondos para resguardar a los animales sobrevivientes de malos tratos.

Guzmán explicó que han registrado situaciones en que algún voluntario se hizo responsable de cuidar a un perro, pero después ya no pueden dar seguimiento al caso porque desaparecen.

"Los rescatistas independientes han hurtado perritos y hemos seguido el caso, pero de repente se ha desaparecido el perrito y el rescatista independiente, y no sabemos qué se hizo. No sabemos cómo vamos a regular, porque al no existir un presupuesto designado para que podamos tener un hogar, para darle un cuidado a nuestros peluditos, dónde los vamos a llevar", cuestionó Guzmán.

El delegado de la alcaldía de Guazapa también se mostró preocupado porque tampoco cuentan con los vehículos adecuados para trasladar a los animales que rescaten. La diputada Hernández respondió que "las alcaldías deben tener la certeza que (la ley) la van a desarrollar paso a paso. Lo que uno tiene que hacer es ir, conocer el caso, exigir condiciones diferentes y si no mejora, se le quita al animal". Hernández recomendó buscar que un vecino "solidario" o un rescatista se haga cargo de brindar un hogar temporal y reiteró que las alcaldías no pueden habilitar espacios que no garanticen condiciones dignas a los animales.

Asimismo, René Ramos, de la gerencia ambiental de la comuna capitalina, señaló que las alcaldías tienen poco tiempo para ejecutar la ley, por lo solicitó que se les dé apoyo técnico de parte del Instituto de Bienestar Animal (IBA).

"He recibido un sin fin de llamadas de muchísimas alcaldías que no tienen el mecanismo establecido. Sería importantísimo que este foro, más que explicativo, sea un foro de desarrollo técnico legal para las alcaldías, para darle las herramientas de cómo crear una ordenanza", dijo Ramos.

LA PRENSA GRÁFICA consultó a los alcaldes Alejandro Nóchez, de Ayutuxtepeque, y Adonis Ortiz, de San Antonio Masahuat, si tienen presupuesto para ejecutar la ley, pero ambos respondieron que no. En el caso de Nóchez, dijo que no fue invitado al foro pero se están preparando para ejecutar ley, mientras que Ortiz señaló que no tienen equipo técnico y tampoco fondos para dar cumplimiento.