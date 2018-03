Alcaldías tienen 677 préstamos vencidos por impago del GOES

Lee también

El impago del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios de El Salvador (FODES), que el Gobierno tiene que hacer por ley cada mes a las 262 alcaldías del país, ha generado una nueva crisis. Esta vez, 677 préstamos han caído en mora luego de que se venció la fecha de pago y el Ejecutivo no hizo efectivo el desembolso de los recursos.De acuerdo con el presidente del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM), Rogelio Rivas, la deuda que acumulan 210 alcaldías por los 677 préstamos es de $4.5 millones.“Desde que el FODES comenzó a atrasarse el año pasado, lo que hacían era que depositaban por adelantado el pago de los créditos. Entonces ahorita nos tenían que haber girado por adelantado del FODES de febrero esos $4.5 millones”, expresó Rivas.Según el presidente del ISDEM, hay alcaldías que tienen hasta 10 créditos con diferentes instituciones bancarias. Para ello, dice, ya tienen plazos establecidos de pago y al concretarse lo que se genera es que los intereses por el atraso aumenten.Rivas dijo que en las primeras semanas el Gobierno tiene que hacer el desembolso de lo que se necesita para pagar los diferentes créditos.“Ya para la otra semana se van a ver afectados, si no lo hacen (el depósito), casi que la totalidad de las alcaldías, y va a haber más préstamos vencidos, y que si no lo depositan rondaría los $6.5 millones que pagamos mes a mes al sistema financiero como producto de esos créditos. Lo que va a perjudicar es que, uno, pueden incrementar las tasas de interés los bancos al ver el riesgo porque no hay certeza de que se les pague de manera puntual”, agregó Rivas.El funcionario asegura que muchas de las comunas utilizan el FODES como una garantía al sistema financiero que les va a pagar en mes.El director de Asuntos Gremiales de la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES) y alcalde de Chalatenango por el partido ARENA, José Rigoberto Mejía Menjívar, dijo no entender el porqué de los atrasos cuando los fondos ya son parte de lo que está presupuestado.“Se supone que el presupuesto ya está aprobado. Hay dinero presupuestado para que los desembolsos puedan hacerse factibles a las municipalidades. Esos desembolsos ya deberíamos tenerlos nosotros por ley”, dijo el alcalde Mejía Menjívar.Por ley, el Gobierno debe pagar a las comunas $29.1 millones mensuales en concepto del FODES. Esto es una parte del 8 % que se estipula en el Presupuesto General de la Nación.Al año, ese 8 % representa $350 millones para las comunas. Sin embargo, el Gobierno ha sumado una nueva deuda con las municipalidades debido a que, de los $29.1 millones que tenían que entregar al ISDEM para que hiciera los desembolsos respectivos a las alcaldías, solamente se depositaron cerca de $7 millones.En ese sentido, el Gobierno adeuda $22 millones del FODES de enero, más los $4.5 millones de los créditos que se tenían que pagar en lo que va de febrero. $26.5 millones en total.“Todavía estamos esperando que nos desembolsen el FODES de enero, que den los $29 millones. Solo nos van a desembolsar $22 millones porque ya se pagaron los créditos de enero... No hay alcaldías que no tengan créditos. Así como están las finanzas del gobierno central, así están las finanzas municipales, solo que en una escala más pequeña”, reiteró Rivas.La alcaldesa de Tepecoyo, La Libertad, en representación del partido GANA, Ana Janeth González, también expresó su preocupación por la falta de recursos para pagar los créditos que las municipalidades han adquirido con acreedores.“Verdaderamente, la clave está en el Ministerio de Hacienda. El ministro tiene que ver cómo manejar mejor los fondos del país, porque lo del FODES es por ley que nos tienen que depositar a nosotros del 1.º al 10 de cada mes, porque, si no, ahí es donde nosotros nos atrasamos con las deudas que nos han dejado administraciones pasadas”, dijo la alcaldesa.Según la funcionaria, el ministro Carlos Cáceres debe ordenar las finanzas y darle prioridad a lo que por ley deben pagar mensualmente a las alcaldías.Pese a la preocupación que han mostrado los representantes de COMURES e ISDEM, el Gobierno parece no tener prisa para el pago de los recursos. Incluso, de acuerdo con el vocero de Casa Presidencial, Eugenio Chicas, ellos están al día con la entrega de los recursos del FODES a las municipalidades.“Lo que se adeuda de enero corresponderá en febrero su cancelación. Ya el Ministerio de Hacienda está haciendo todos los esfuerzos y estamos dentro del período de normalidad. Siempre el FODES del mes anterior se paga obviamente en el mes siguiente; o sea, el FODES de enero debe ser pagado en febrero”, dijo Chicas.Según el secretario de Comunicaciones, el Gobierno “está en el ciclo de la normalidad” con la entrega de los recursos.El año pasado, desde mediados de septiembre, alcaldes de todos los partidos políticos realizaron una serie de protestas a escala nacional ante los atrasos de varios meses en el pago del FODES.Como parte de esas protestas realizaron varias manifestaciones que terminaron con cierres de las principales calles del país.Ayer los alcaldes llegaron a la Asamblea Legislativa a presentar una iniciativa para que el Ministerio de Hacienda defina una fecha para el pago del FODES. Esto es con la intención de evitar que los atrasos se sigan dando. La iniciativa es apoyada por el presidente del congreso, Guillermo Gallegos.