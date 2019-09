Aldair, el joven que pagó en cuotas su clarinete y ahora interpreta el himno nacional

Las notas del Himno Nacional de El Salvador que sonarán durante la celebración de la independencia patria en Uluzuapa, San Miguel, serán interpretadas con clarinete por el estudiante Osman Aldair Pérez Rivera, de 13 años, del Centro Escolar María Lucinda Vargas, quién ha demostrado su talento en el uso de este instrumento musical.

Preparación. El estudiante ha dedicado un año aproximadamente a practicar las notas musicales del himno salvadoreño. Fotos de LA PRENSA/Juan Carlos Díaz

El adolescente afirma que ha dedicado un año aproximadamente a practicar las notas musicales del himno salvadoreño con la intención de interpretarlo durante las celebraciones de la independencia patria de este año, y los miembros del comité civico de Uluazapa,así lo decidieron, al conoce el talento con el que ejecuta cada nota musical.

Aldair manifestó su pasión por los instrumentos de viento y la música, cuando tenía 10 años, por lo que se incorporó a la escuela de música del municipio, que fue fundada hace algunos años, y aunque confiesa que el clarinete no fue el primer instrumento que deseaba tocar, luego lo prefirió.

"Cuando empecé quería agarrar la trompeta, pero no se me dio, entonce yo dije: voy a probar con otro instrumento y agarré el clarinete y me gustó más. Mi mamá nos dice que uno no se tiene que basar solo en la música, porque de la música casi nadie vive, aunque si uno tiene el talento pueda ser que se presente una oportunidad", comentó.

Los dotes del estudiante se dieron a conocer a través de un video que publicó el centro escolar en su página de Facebook, en el cual Aldair interpretaba el himno nacional durante las actividades de la semana cívica, y de inmediato, la publicación fue compartida por cientos de personas, un alcance que nunca esperaron obtener, según cuentan sus maestros.

Pero, el himno nacional no es el único que puede interpretar Aldair. A su edad ya es integrante de la banda musical San Pedro, que se caracteriza por tocar música tex-mex (regional mexicana) o cumbia, incluso, el ser parte de este agrupación le permitió comprarse su propio clarinete, el cual obtuvo a través de otro músico que se lo vendió por $200, con la posibilidad de cancelarselo en cuotas.

"Cuando empecé a tocar no me pagaban como a los demás, a veces eran $10, y eso le daba a la persona que me vendió el instrumento y entonces casi solo de tocar se lo pague", cuenta el estudiante de séptimo grado.

Cuidados. Aldair es cuidadoso con su clarinete, debido a que fue muy difícil obtener el dinero para comprarlo.

Una persona que ha sido parte fundamental en la formación musical de Aldair es su instructor Leonardo Pérez, quien lo ha guiado en el aprendizaje durante los últimos tres años, y que fue quien descubrió desde el inicio que el niño mostraba una capacidad especial para desarrollar el talento musical.

"Yo desde que lo vi me pude percatar que tenía potencial bastante bueno para la música, yo lo admiro bastante porque él también es bien aplicado en el estudio. Ya se tenía bastante rato que no se hacían estos procesos, aunque Uluazapa siempre ha sido conocido como la cuna de los músicos en San Miguel", comentó el maestro de música.

El adolescente dice que no se quiere estancar en el desarrollo de su talento en los instrumentos de viento y ha comenzado el aprendizaje para tocar el saxofón, el cual dice que también espera ejecutar a la perfección con la ayuda de su instructor.