Ale y Salo sellan el amor prometido en la Jornada Mundial de La juventud de Panamá

El 23 de enero de 2019, en la tarima de Santa María, una de las sedes que visitó el papa Francisco en la Jornada Mundial de La juventud, Edgardo Salomón Hernández entregó un anillo de compromiso a Alejandrina Zavaleta. Fue una de las varias propuestas de matrimonio de jóvenes de diferentes nacionalidades en el evento.

Se sorprendió Alejandrina, que no dudó en aceptar, se sorprendieron las familias de ambos, pero lo tomaron con alegría.

Una alegría que se vio desbordada el pasado sábado 28 de diciembre cuando once meses después cumplieron con su compromiso en la parroquia del Rosario, en el Centro Histórico de San Salvador.

Tarima de Santa María

Fue el escenario donde el papa Francisco tuvo el primer encuentro con los jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud.

"Dice que cargó el anillo por varios días y yo no sé por qué no me lo daba, quería encontrar el momento", comentó Alejandrina en esa ocasión. El sábado otro anillo con el que le juraron amor eterno yacía en su dedo, solo que en esta ocasión ella también colocó uno a Salomón, para unirse, con otra promesa hecha, para toda la vida.

"Con Dios en medio vamos camino al altar. Te amo mi Edgardo Salomón Hernández... Gracias por este tiempo de novios, gracias por este mes de casados, gracias por seguir", dijo Ale a su novio antes de que se unieran en matrimonio el sábado anterior.

Él día de la booda Salomón dice que estuvo recordando en cada momento, incluso en el de la boda, el instante en que le pidió matrimonio a Alejandrina durante la JMJ.

"Le dije en enero que no tuviera miedo dar el sí cuando nos casáramos y eso recordaba cuando la esperaba en el altar. Ya en el transcurso de la boda todo fue alegría, estar rodeados de la gente que nos conoce, que nos quiere", dijo el joven.

26 enero 2019.

El anuncio del compromiso

LA PRENSA GRÁFICA publica el compromiso de Edgardo Salomón y Alejandrina. ¡Vaya sorpresa para la familia y los amigos de los jóvenes!