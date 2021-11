Alejandra Rivera, la joven salvadoreña que con su esfuerzo llegó a Escocia para participar en la COP26

Hace 10 años, la joven salvadoreña Alejandra Rivera probablemente no se imaginó lo lejos que la llevaría su esfuerzo por proteger el medio ambiente. Una década después ve cómo ese trabajo ha rendido enormes frutos a lo largo de una década y cómo cada peldaño la lleva hoy hasta la ciudad europea de Glasgow, en Escocia, para participar en la máxima reunión en la que las naciones buscan acuerdos para minimizar el impacto del cambio climático: la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP26.



Interés por el medio ambiente en El Salvador



Ahora con 31 años y comunicadora de profesión, Rivera recuerda que fue cuando tenía 15 que el tema del cuido del medio ambiente comenzó a generarle interés, luego de que descubriera su pasión al ingresar a la Escuela de Jóvenes Talento en Letras, que impartía en ese entonces la Universidad José Matías Delgado.



“Comencé a aprender muchas cosas, a cuestionarme (...) Empecé a conocer más sobre el país, a cuestionar en dónde se originan los conflictos y la desigualdad. Entonces cuando vas halando el hilito de la pista me di cuenta de que todo llevaba a los recursos naturales”, reconoce Rivera sobre cómo fue que el cuido del medio ambiente poco a poco se fue convirtiendo en su prioridad.

Alejandra Rivera ha tenido un largo desempeño en el cuido del medio ambiente en El Salvador. En esta imagen, jóvenes que participaron en la primera edición del Día Mundial de la Limpieza, en 2018, cuando se recolectaron 7.5 toneladas de desechos. Fotos cortesía.



Movimiento Let´s Do It



Tras iniciar su carrera universitaria en la misma institución educativa, fue que en el año 2011 escuchó junto a otros compañeros en la AIESEC (una organización que congrega a estudiantes de distintas universidades para fortalecer habilidades profesionales) sobre el movimiento Let´s Do It, el cual marcó un hito en Estonia en 2008 cuando logró, con el apoyo de cientos de sus ciudadanos, limpiar de desperdicios a ese país en 4 horas.



“Para mí ver ese reto y esa misión de 'qué bonito ver a un país unido por un solo objetivo' y ver la posibilidad de que yo podía ser parte de esa acción (...) Esa idea fue la que me hizo querer ser parte de un proceso que podía mover un país y unificarlo”, expresó la joven sobre su deseo por implementar el proyecto Let´s Do It.

Este 2021 nuevamente se realizó la jornada de recolección mundial. En la imagen, Rivera realiza el pesaje de las desechos recolectados junto a François Roudié, embajador de la Unión Europea en El Salvador, en el Día Mundial de Limpieza y el #EUBeachCleanup de 2021.



A medida Rivera se fue organizando con sus compañeros, el movimiento Let´s Do It obtuvo la categoría de asociación en 2018 y en ese mismo año se realizó por primera vez en El Salvador el Día Mundial de la Limpieza, en el cual se recolectaron 7.5 toneladas de desechos, con el apoyo de 1,400 voluntarios; para 2019 el movimiento creció mucho más y se recogieron 84 toneladas de residuos, con la participación de más de 3 mil colaboradores y para los años 2020 y 2021 se trabajó más en un enfoque desde las localidades para recolectar desechos en los alrededores. El evento se realiza en septiembre y reúne al mismo tiempo a 180 países en un esfuerzo para limpiar el mundo.



El trabajo constante de Rivera, así como su compromiso y perseverancia, la convirtieron en la directora ejecutiva nacional de Let´s Do It en El Salvador y la coordinadora a nivel de Latinoamérica y el Caribe de esta iniciativa enfocada en la protección del medio ambiente. Gracias a esto, el movimiento y sus miles de voluntarios han realizado cientos de actividades de reforestación, recolección de desechos, educación ambiental, concienciación y ha obtenido importantes logros en el tema de la protección al medio ambiente.

Alejandra Rivera lleva una década de haber iniciado con su labor para proteger el medio ambiente. Su perseverancia, optimismo y actitud propositiva la han llevado a tener experiencias muy cercanas con las distintas realidades que se viven en El Salvador.

Su participación en la COP26, en Glasgow, Escocia



La creación de importantes redes a través de Let´s Do It, hizo que Rivera fuera postulada por parte de organizaciones ante la Fundación Hanns Seidel para ser parte de la Conferencia Climática de las Naciones Unidas COP26, que se lleva a cabo en Escocia, desde el 31 de octubre hasta el 12 de noviembre.



La fundación de origen alemán trabaja distintos temas en la región, entre ellos un componente dedicado a la protección del medio ambiente. Fueron ellos quienes, a través de un proceso de entrevistas y análisis de perfiles, identificaron que Alejandra presentaba excelentes habilidades personales y de trabajo para representar a El Salvador en la reunión de alto nivel, en la que representantes de naciones adquieren importantes compromisos para reducir el impacto del cambio climático. Por ese motivo le notificaron que recibiría el financiamiento para poder asistir a esta reunión y Rivera inició su viaje este viernes 5 de noviembre para participar en las distintas actividades.

Elementos clave a seguir durante la COP26. Inforgráfico EFE.



Hasta el momento, en la COP26 se han logrado importantes acuerdos como acabar con la deforestación en para el 2030, así como el compromiso de 80 naciones a reducir para el mismo año en un 30% las emisiones de gas metano, uno de los elementos que causan mayor efecto en el calentamiento global; entre otros. También han participado en ella el presidente de Estados Unidos, Joe Biden; el de Costa Rica, Carlos Quesada; el de México, Andrés Manuel López Obrador; el actor y activista Leonardo DiCaprio, y también la joven activista Greta Thunberg. Se espera que al menos 25 mil personas participen en las delegaciones de países y sean parte de los debates, ponencias y espacios de diálogo.

En El Salvador existe una gran cantidad de desechos que contaminan muchos de los recursos naturales, como en esta imagen tomada en la desembocadura del Río Grande, en San Miguel. El trabajo de Rivera durante años ha sido también el de hacer conciencia sobre el cuido de los recursos.



Sobre cómo aplicará su experiencia en la COP26 a El Salvador, Rivera manifiesta que buscará conocer más sobre las contribuciones que posea el país para afrontar la crisis por el cambio climático y trabajar por solucionarlas. “En un primer paso, busco compartir con las diferentes redes con las que se tiene acceso todo lo aprendido. Socializar las distintas oportunidades en los ámbitos que identifique”, reitera.



Reflexiones sobre el cuido del medio ambiente y mensaje para la juventud



Para Rivera, es importante el cuido del medio ambiente por parte de todos, a través del establecimiento de vínculos entre cada ciudadano para lograr metas en común como la protección de los recursos naturales, debido a que es por ello que los seres humanos vivimos.



“La naturaleza y el medio ambiente es la casa de todos y si no tomamos acción ya no vamos a poder habitarlo. No es necesario esperar a que otros actúen, sino que cada uno puede empezar ahora mismo”, reitera en su mensaje.



Alejandra es un ejemplo de cómo los jóvenes en El Salvador buscan transformar sus realidades y que esto sea de beneficio para todos los ciudadanos.

“Primero no tengan miedo de verse a sí mismos y ver qué oportunidades pueden crear en donde están: desde un cambio de actitud a hacerse preguntas del por qué somos como somos y ver cómo gradualmente nos comenzamos a transformar”.



Finalmente, Rivera hace un llamado para que los jóvenes tomen acción y se conviertan en esos agentes de cambio, que se unan a las diversas iniciativas y que sean los actores principales de sus historias.



“Es un gran reto tener el coraje de construirnos día a día en un mundo donde nos dicen que no podemos. Lo primero es reconocer, trabajar y no tener miedo de pensar que estamos lejos. Es necesario comenzar a conectar lo que tenemos, en lugar de conectar lo que nos falta”.

Rivera espera que con su experiencia en la COP26 pueda aportar a más cambios en El Salvador a través de su trabajo en pro del medio ambiente.