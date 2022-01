Alerta Ángel: 490 menores reportados como desaparecidos en últimos 9 años

Un año y cuatro meses han pasado desde que Adonay, un joven que ahora tendría 17 años, desapareció. Partió a la 1:20 de la tarde del sábado 17 de octubre de 2020 de San Ramón, Mejicanos, y tenía planeado llegar a la terminal de Oriente de San Salvador para abordar un bus que lo llevaría hasta El Triunfo, en Usulután, donde lo esperaban unos familiares. Nunca llegó.

Un día después, el domingo 18 de octubre, el padre de Adonay llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para denunciar que su hijo estaba desaparecido, pero los agentes se negaron a tomarle la denuncia y le indicaron que debía esperar 72 horas para hacerlo. Fue hasta el martes 20 de octubre cuando los miembros del puesto policial de Mercedes Umaña, en Usulután, registraron la denuncia, pero hasta hoy no han dado con él.

Adonay no apareció en las redes sociales gubernamentales ni su caso se hizo público por las autoridades. Fue su padre quien, desesperado, buscó a LA PRENSA GRÁFICA en aquel momento para contar su historia y tener ayuda, pero no tuvo la suerte de que la Fiscalía lo incluyera en la base de Alerta Ángel Desaparecido, un sistema creado por las autoridades en 2013 para generar alertas tempranas que permitieran tener mayor porcentaje de éxito en la búsqueda de niños, niñas y jóvenes reportados como desaparecidos.

Según estadísticas recopiladas por Alerta Ángel Desaparecido, desde su instauración, en 2013, hasta noviembre de 2021 se habían reportado 490 casos de menores desaparecidos (entre 0 y 17 años de edad) una cifra alta, pero que apenas es un segmento de la población total que se reporta dentro de este grupo etario, pues según el Observatorio de Derechos Humanos de la UCA (OUDH), los casos son casi el doble.

Según el OUDH, en su informe "Una radiografía sobre el derecho a la libertad personal 2021", los casos de menores desaparecidos solo entre 2019 y 2021 fueron 1,021, lo que deja entrever que no todas las denuncias llegaron a la plataforma de la Fiscalía yno fueron tratadas igual.

"El 36 % de las desapariciones corresponde a personas del sexo femenino y de ellas, 1 de cada 2 mujeres desaparecidas son niñas entre los 12 y los 17 años. Hay una bajísima efectividad de la Fiscalía para investigar y lograr sanciones para los responsables de estos hechos (las desapariciones)", declaró Danilo Flores, coordinador del OUDH, en la presentación de dicho informe.

ÉXITO VS FRACASO

A inicios del mes de diciembre las autoridades de seguridad pública, encabezadas por el ministro Gustavo Villatoro y por el fiscal general Rodolfo Delgado, manejaron que las cifras de desaparecidos no eran tan altas como las organizaciones sociales denunciaban, pese a que estas se basan en estadísticas oficiales de la misma Fiscalía. Para minimizarlas introdujeron el concepto de "ausencias voluntarias", es decir, que muchos reportados como desaparecidos, incluso menores de edad, se iban por decisión propia.

"En 2020 el promedio de casos activos fue de dos casos diarios y en lo que va del año el promedio de casos activos es de 1.8. El dato que no debemos confundir es que las denuncias interpuestas, porque arriba del 60 % se tratan de casos de ausencias voluntarias", dijo Villatoro el 7 de diciembre de 2021.

Delgado secundó esa frase, pero olvidó mencionar que su administración ha dejado de emitir en redes sociales la Alerta Ángel Desaparecido desde noviembre y que tampoco han publicado casos en la cuenta de la Unidad Especializada de Desaparecidos, desde el mismo mes.

LA PRENSA GRÁFICA intentó obtener la versión de Fiscalía a través de su departamento de comunicaciones para conocer por qué han dejado de informar de las alertas y los casos en redes sociales, pero no obtuvo respuesta, a pesar que se enviaron solicitudes el lunes 27 y el jueves 30 de diciembre.

Más afectados. Los adolescentes y jóvenes entre los 12 y 17 años fueron uno de los sectores más afectados por las desapariciones.

Las autoridades tampoco responden por casos que nunca fueron resueltos, como el de Yanci Xiomara García, quien desapareció el 3 de septiembre en el cantón Chancala de Mejicanos. Tenía 14 años el día que la vieron por última vez y su fotografía aún aparece en el sitio web de la Fiscalía como "caso activo".

El último caso que se reportó con la Alerta Ángel en redes sociales fue el de Edward Alejandro Hernández Vásquez, de nueve años. Desapareció el 1 de noviembre de este año en la colonia Scandia de Ayutuxtepeque y tampoco se ha resuelto su paradero. Sigue como caso activo.

Mientras tanto, en el anonimato, el padre de Adonay afirma que aún espera noticias de su hijo y que incluso ha recibido llamadas de supuestos policías que mantienen vivo el caso.

"Hace aproximadamente ocho meses me llamaron unos supuestos policías que me pidieron información. Se identificaron como agentes de otra delegación policial diferente a la que registró el caso y me dijeron que iban a tomar cartas en el asunto. Pero nunca más volvieron a llamarme", expuso el padre el mes pasado.

Esa fue la única vez que a José le preguntaron por la desaparición. A la fecha sigue sin recibir noticias de las autoridades. Ha llamado varias veces a la Fiscalía y tampoco ha obtenido ayuda.

"Quiero que me entreguen a mí hijo como sea, ya sea vivo o el cadáver. No pierdo la fe que sea pronto, ya no quiero vivir con esta angustia", comentó el padre de Adonay.

Activación del Protocolo de Acción Urgente

Si sospecha que un niño o joven ha sido víctima de desaparición, puede recurrir a estos pasos con las autoridades:

1. Recepción de denuncia

La familia ya no debe esperar ningún periodo de tiempo, como sucedió durante años, para acercarse a la Policía, Fiscalía, jueces de paz o Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos a interponer la denuncia por una persona desaparecida.

2. Activación inmediata

Se solicita la activación del Protocolo de Acción Urgente (PAU) a la sede fiscal más cercana. El fiscal de esta unidad decidirá si activar o no el protocolo, de conformidad con las circunstancias del caso, una vez hayan transcurrido seis horas continuas a la denuncia.

3. Duración de 30 días

Una vez activado el Protocolo de Acción Urgente por la Fiscalía, se mantiene vigente durante 30 días. Funciona como una herramienta que debe ayudar en actividades coordinadas de búsqueda para permitir que los familiares no esperen para denunciar.

4. Desactivación

Si durante este periodo la víctima no es encontrada, ya sea con o sin vida, las autoridades proceden a desactivar el protocolo y continuar con las búsqueda ordinaria. Si en algún momento se presenta la necesidad de practicar nuevas pruebas, se prolonga.