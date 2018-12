Alerta en centros de rehabilitación por consumo de drogas sintéticas

"Levante la mano quien ha consumido crack. Uno, dos, tres, cuatro. Nelson, ¿tú no? A pues somos cinco. El crack es la misma cocaína, pero es la cocaína cristalizada. Las drogas se vuelven más adictivas dependiendo del tiempo en que lleguen al cerebro. Si la cocaína te dura 15 o 20 segundos para llegar al cerebro, el crack te dura cinco segundos, por eso se vuelve más adictiva. Además, su efecto es pasajero, dura 15 o 20 segundos, pero el miedo, la paranoia, el terror, dura una hora aproximadamente. La única manera de no sentir esa paranoia es la próxima dosis. Los que lo hemos consumido sabemos que somos capaces de vender a un hijo para conseguir la próxima dosis".

La explicación sobre los efectos del crack la da Mario Girón, director de Escapa por Tu Vida, una de las organizaciones no gubernamentales que trabaja en la rehabilitación de adictos en El Salvador. Se lo explica a 10 residentes que lo rodean la mañana del 15 de noviembre, frente a los jardines del albergue.

Después de esa pequeña charla, hace un recorrido por el centro de rehabilitación, ubicado en Aguilares, y habla de lo que ahora es su principal preocupación: el incremento de atenciones a consumidores de drogas sintéticas, como el cristal. Calcula haber recibido a 12 adictos a ese tipo de sustancias desde 2015 a la fecha, algo que resulta inusual para alguien que viene trabajando como terapeuta de adicciones desde 2012.

Preocupación. Los encargados de tres centros consultados notan incremento de uso de drogas sintéticas. Foto de LA PRENSA/Melvin Rivas

"Hoy se consigue una dosis por $10 y eso va a descender porque en otros países le llaman la droga de los pobres, porque es el único mercado que siempre va bajando de precio. Y no viene del sur, viene del norte, de arriba. Nos están invadiendo. Los deportados que vienen ya hechos adictos a esta droga están haciendo que esto se expanda... Es una situación complicada la que se nos avecina y que hay que atender", advierte.

Girón, que además es el presidente de la Asociación Salvadoreña de Comunidades de Tratamiento en Adicciones (ASCTA), que aglutina a 12 organizaciones, advierte que el incremento de casos preocupa a la mayoría de estos programas.

"Nosotros hemos tenido tres casos, pero fallecieron los tres, porque no pudieron controlar ese consumo de sustancias. Dos llegaron al clima del suicidio y otro fue asesinado por situaciones de no controlar el consumo, delinquió, y no pudimos rescatarlo", explica Hérbert Moya, director de otra asociación de rehabilitación conocida como "Comunidad terapéutica solo por hoy".

Los registros

Los casos de estas organizaciones no están en los registros oficiales. La Comisión Nacional Antidrogas (CNA) hace estudios solo con base en las atenciones en sistema nacional de salud. Un estudio sobre el consumo de drogas en la población, que data de 2014, indica que el 2.2 % de la población consultada dijo que había consumido algún tipo de droga sintética.

“En Centroamérica llevamos el primer lugar en consumo de metanfetaminas y la zona de Centroamérica ha sobrepasado las mediciones que hace la OEA acerca de dónde tiene que andar el consumo. Es una cosa alarmante. El sistema de salud debería estar en emergencia”.

Mario Girón, director del centro de rehabilitación

Escapa por Tu Vida

Cecilia de Mena, coordinadora del observatorio de la CNA, dice que sí les alerta que las organizaciones digan que hay más casos, pero no les parece que sea algo que se haya salido de control: "En los indicadores del Ministerio de Salud, las tendencias no nos evidencian el tipo de anfetaminas como lo alarman las ONG, pero en este dato no incluimos a las ONG porque no tienen datos sistematizados como para darle seguimiento... Ya está apareciendo, pero no es un problema grave todavía en el país, si no los datos nos dijeran que es el primer lugar", explica De Mena.

La CNA dice que no registra los casos atendidos en las ONG porque todavía están en el proceso de autorizar a las que cumplen con los lineamientos mínimos para atención de consumidores de drogas. La comisión, con ayuda internacional, ha formado 286 operadores socioterapéuticos, que trabajan tanto en las organizaciones como en el sistema de salud público.

“El dato de las ONG puede ser una mirada de un grupo chiquito, pero no es la realidad del país en general. Sí nos alarma que ya estén consumiendo, pero es como una alerta que ya empieza a aparecer, pero no es una alarma que tengamos un grave problema en el país”.

Cecilia de Mena, coordinadora del observatorio de la Comisión Nacional Antidrogas

En Centroamérica se incautaron cerca de 23.6 toneladas de metanfetaminas solo durante 2015, según el último informe de Naciones Unidas. Ese dato ha puesto a las autoridades a considerar reformas legales para impedir el paso de los precursores, los químicos que sirven para elaborar este tipo de drogas.

En el pasado, autoridades de seguridad dijeron que El Salvador solo era un país de paso de droga. El director de la CNA tiene otra lectura: el consumo de todos los tipos de drogas ilícitas ha incrementado. "La modalidad de cooperación de estructuras internas en los países de paso es que, por la cooperación que les ofrecen, en pago dan parte de la droga que ellos trafican, y al suceder esto, lógicamente, estas estructuras locales lo que hacen es distribuirla para el consumo de la sociedad, y eso es lo que ha venido a incrementar el consumo", dice el director del CNA, Andrés Ramírez.

Terapias. Detalle de las pertenencias de uno de los residentes del albergue Escapa por Tu Vida.