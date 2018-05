Alessandra, con parálisis cerebral, necesita una cirugía para alcanzar su sueño de jugar fútbol sin ayuda y sin sentir dolor permanente

Alessandra María Rosales y Rosales Quintanilla no puede caminar o jugar como el resto de sus compañeros en el colegio. Necesita ayuda para poder bailar junto a sus amigos en cada Día de la Familia, y no puede jugar al fútbol como el resto de los niños de su edad lo hacen. Pero añora hacerlo, y tener limitaciones de movimiento no le ha impedido mostrar alegría y participar en todas las actividades familiares de su colegio.



Lo hace con la ayuda de un asistente. Una persona que la ayuda a mantenerse de pie mientras ella ríe, canta, y baila. Para Alessandra no es posible realizar esas actividades sin la ayuda de otra persona porque tiene un daño cerebral causado por su nacimiento prematuro.

Cada vez que juega pelota o baila, aunque lo hace sonriente y con la mejor actitud, la niña de siete años tiene un dolor permanente en las rodillas, cadera, y sus pies se llenan de ampollas.



Su familia está buscando ayuda para que ella, a sus siete años, pueda alcanzar un sueño sencillo pero de momento lejano; poder correr junto a sus amigos, jugar, y bailar por sí misma.



"Nunca Alessandra ha dicho 'No puedo'. Ha sido una luchadora, siempre con una sonrisa y ganas de hacer lo que sus compañeros hacen. Para poder caminar mejor, sin ayuda, necesita una operación que vale $65,000", dijo una de las maestras de Alessandra este sábado en una actividad familiar, en la que la niña cantó y bailó riendo al lado de sus amigos.



Su tía, Andrea Quintanilla Kuny, ha iniciado una campaña en GoFundMe. Esta es la página de la iniciativa: ALESSANDRA- Urgent procedure -



También hay abierta una cuenta en el Banco Agrícola con el número 003009937796, a nombre de Alessandra María Rosales y Rosales Quintanilla.



"Ella sueña con meterse a clases de baile y jugar en el club de futbol de su escuela", dijo Andrea.

Su familia explica que Alessandra padece de espasticidad ya que nació con solo 28 semanas de gestación, lo que le causó una pequeña parálisis cerebral. La niña ha pasado sus casi 8 años luchando para tener una vida como cualquiera de sus compañeros en el colegio.

Sus seres queridos relatan que desde bebé ha estado en terapia física pero eso no ha sido suficiente para aliviar su condición.

"Lamentablemente, la terapia no es suficiente para minimizar el daño causado por la parálisis cerebral, la cual ha afectado su motricidad", dijeron. La niña tiene un daño irreversible del lado derecho (30 %) y del lado izquierdo (25 %) de su cadera.



Para poner un alto a la condición, necesita una cirugía que no se hace en ningún hospital de Centroamerica. Alessandra fue evaluada en el St. Louis Children’s Hospital para recibir tratamiento, pero su familia necesita ayuda económica.



También hay una página en Facebook y otra en Instagram para canalizar la ayuda.