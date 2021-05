Alexis transforma llantas en arte

Alexis Vásquez López, de 44 años, técnico electricista, laboró durante 20 años en diferentes empresas de ese rubro. Sin embargo, la falta de empleo y la infravaloración hacia su profesión, le obligó a emprender con ingenio a través de la elaboración de muebles y macetas con llantas usadas de automóviles y motocicletas como materia prima.

Desde hace cuatro años, su hogar, ubicado sobre la Avenida Salarrué entre la 1ª y 5ª calle oriente de la colonia Montevideo, en Sonzacate, departamento de Sonsonate, atrae a clientes por vistosos y útiles diseños.

"Todo empezó con hacer macetas para la casa. Empecé a ver videos en redes sociales para aprender cómo se hacían, ya tenía la idea. La falta de empleo le hace a uno buscar otros medios, y hasta este momento me logro sostener con lo que saco de las ventas de mis diseños", mencionó Alexis.

Añadió, que la comercialización de estos productos inició a medida que las personas y amigos comenzaban a valorar y solicitar su trabajo. Juegos de mesa, macetas, columpios, diferentes tipos de animales o el diseño que guste el cliente, para la creatividad e ingenio de Alexis no existen limitantes.

Variedad. Fabrica Juegos de mesa, macetas, columpios, sillones, mesas, o el diseño que el cliente necesite.

Reconoce que el trabajo de realizar sus productors requiere de mucha complejidad, sobre todo en la pintura. Califica como un arte el plasmar colores que le dan vida a sus obras a base de llantas.

Alexis ha logrado una oportunidad para generar ingresos, donde la mayoría de personas ven algo inservible, pero que a través de su ingenio y creatividad transforma en un producto de decoración para el hogar u otros sitios.

"A mi edad ya no me contratan en empresas. Sabemos que la situación económica es importante para una familia. A estas alturas ya hacemos varias cosas, trato de ir innovando, viendo videos. Cuando tengo tiempo y me sale algo pues voy a trabajar de albañil, soldador, en ingeniería civil o electricista, pero de lleno estoy con mi negocio propio acá en mi casa y gracias a Dios voy saliendo adelante", dijo.

Añadió que el propósito de trabajar con llantas usadas, es también el contribuir al cuido del medio ambiente, permitiendo que muchas personas vean una segunda utilidad en las llantas, evitando que estas sean lanzadas a ríos, lagos o a la calle convirtiéndose en criaderos de zancudos. Una llanta puede llegar a tardar más de 100 años en degradarse, pero su durabilidad es la principal cualidad para la fabricación de muebles.

Alexis no oculta que las ventas en sus productos a veces bajan y los clientes no reconocen el trabajo que conllevan.

"No se le da el valor a lo que hago. Han venido clientes que me han ofrecido $5 por un sillón, pero con eso no obtengo ganancia, no se le da valor al trabajo que lleva hacerlo, a pesar de lo bonito que quedan, aún ven una llanta nada más, aunque hay otras personas que valoran", comentó.