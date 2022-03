Alfredo Cristiani y Rodolfo Parker sin presentarse al juzgado para ser notificados en caso jesuitas

El ex presidente de la República, Alfredo Cristiani, y el ex diputado de la Asamblea Legislativa, Rodolfo Parker, no atendieron la cita realizada por el Juzgado Tercero de Paz de San Salvador en la que serían notificados por los delitos que la Fiscalía les acusa por estar vinculados al asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras, ocurrido en 1989 en las instalaciones de la UCA.

El exmandatario es acusado por el delito de omisión en el caso de asesinato y el exlegislador es señalado por los delitos de fraude procesal y encubrimiento. Ambos fueron citados para este 8 de marzo por la mañana, pero no asistieron ellos ni sus abogados.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó el lunes 5 de enero de 2022 a la Sala de lo Penal modificar la resolución del 8 de septiembre de 2020, que establecía que no debía investigarse a los autores intelectuales de la matanza y habían decretaron el sobreseimiento definitivo.

Los imputados habían solicitado que el caso no se abriera por considerarlo una violación a derechos fundamentales. Sin embargo, la Sala de lo Penal declaró inadmisible lo solicitado y ordenó que los imputados podían ser juzgados nuevamente.

El pasado 25 de febrero la Fiscalía presentó un nuevo requerimiento en el que incluyeron a 11 mandos militares y a los exfuncionarios. En el caso de Francisco Elena Fuentes y René Emilio Ponce, la representación fiscal los acusa, pero estos ya fallecieron y el juzgado los deberá sobreseer de forma definitiva.

El único imputado que sí compareció este día fue el general Juan Rafael Bustillo Toledo quien es acusado por los delitos de asesinato, actos de terrorismo, proposición y conspiración para actos de terrorismo y hurto calificado.

Luego de ser notificado por el delito acusado, Bustillo aseguró que dirá toda la verdad en el proceso. "No puedo adelantar nada, siempre he sido responsable por eso he venido acá y no me ando escondiendo de nada", dijo.

Por su parte los representantes legales de Juan Orlando Zepeda, Rafael Humberto Larios, Nelson Iván López, Óscar Alberto León, Manuel Antonio Ermenegildo y Joaquín Arnoldo Cerna fueron notificados sobre los delitos acusados.