Algunas masacres de la guerra son leyenda: Munguía Payés

"Estos acontecimientos del pasado se han distorsionado mucho con el tiempo y en algunos de ellos se han convertido en leyendas", dijo ayer el ministro de la Defensa Nacional, David Munguía Payés.

El jefe militar, además, dijo que las historias de la guerra han sido contadas muchas veces. "Así como una orden que le dan a una persona y luego a otra, y a otra, ya no es igual", agregó.

El problema radica, de acuerdo con Munguía Payés, en que las nuevas generaciones no vivieron la guerra y están influenciadas por la "propaganda".

El ministro señaló que como Fuerza Armada de El Salvador están obligados a presentar todos los documentos en su poder para esclarecer los hechos; sin embargo, dejó en claro: "No podemos inventar tampoco. Además, alguna gente piensa que se pueden reconstruir algunos hechos del pasado".

Por ello, justificó que reconstruir lo que pasó en la guerra es sumamente difícil, pues carecen de los recursos necesarios y tienen un cuestionamiento moral al respecto. Munguía Payés se refirió a que las acciones deberían estar enfocadas en resolver los problemas actuales del país, como los recientes secuestros y la escalada violenta.

El ministro se refirió al relator especial de Naciones Unidas (ONU) sobre verdad, justicia y reparación, Fabián Salvioli, de este modo: "Trajo a colación personas desaparecidas de hace casi 40 años (...), pero le hice la observación que a nosotros nos sorprendió que solo vengan a buscar desaparecidos de hace años, cuando solo durante 2018 tuvimos más de 3,000 reportados (como desaparecidos), y por esa gente nadie está preguntando".

El ministro de la Defensa agregó que una cosa era su compromiso por entregar los documentos que detallen los crímenes de la guerra civil y otra, proteger la seguridad nacional.

"No podemos permitir que una persona cualquiera ingrese a las instalaciones militares a hurgar a su antojo", sostuvo el jefe militar.

Diputados de comisión capacitados

El ministro también dijo que respetaba la comisión ad-hoc en la Asamblea Legislativa que estudia una ley de reconciliación, pues los diputados que la conforman representan al pueblo y no les ve conflictos de intereses.

Las asociaciones de derechos humanos y sobrevivientes y familiares de víctimas, sin embargo, opinan que los diputados miembros deberían renunciar. "Que una persona (de la comisión) pudiera haber sido mencionada en la Comisión de la Verdad, eso inclusive da más experiencia para poder recomendar cómo se debe conformar esta ley", concluyó.

El representante de Tutela Legal Dra. María Julia Hernández, Alejandro Díaz, dijo que hay un "pacto no escrito" para no atender el llamado de los afectados y no dejar pasar una ley integral propuesta por las asociaciones.