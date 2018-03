Algunos con mente autoritaria querrán controlar el IAIP”

Lee también

El director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), Roberto Rubio Fabián, habló con LA PRENSA GRÁFICA sobre el proceso de selección de dos comisionados para el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) que llegarán a sustituir a Mauricio Vásquez, en representación de las universidades, y Jaime Campos, del sector empresarial, al finalizar su periodo este 23 de febrero. Este proceso fue detenido por los ministerios de Educación y de Economía, porque, aparentemente, las propuestas de ambos sectores no cumplieron con los requisitos. Para Rubio, se debe indagar, ya que podrían estar buscando funcionarios a conveniencia. Su tesis es que el IAIP y la misma normativa ha resultado incómodo para los funcionarios públicos que pretenden bloquear alguna información.Lo que habría que indagar, amplificar, y profundizar es cuáles son esos requisitos que dicen que no han cumplido, cuáles son las razones por las cuales ellos han dicho que no cumplen, para saber si realmente tienen base o no. Porque si dicen ‘no, es que no hubo suficiente convocatoria’, pero, qué es suficiente convocatoria. Si solo son dos o tres, pues, talvez, pero si es una cosa más amplia, habría que ver quién determina lo que es suficiente o no es suficiente. Entiendo que las universidades o gremiales habrán considerado estos requisitos que se pide. Mientras no sepamos cuáles son las verdaderas razones que sustentan este argumento, podría ser simplemente un obstáculo para ir buscando aquellos comisionados que sean más cómodos. A mí no me cabe duda de que la Ley de Acceso a la Información, e incluso, la misma composición del Instituto de Acceso a la Información, no han resultado cómodas para muchos funcionarios públicos del Ejecutivo, del Legislativo, Judicial, porque ha habido varias ocasiones, en la mayoría, que han solicitado información, y cuando se ha negado la información oficiosa, pues, (el IAIP) ha dado una sanción. Y, acordémonos que este tema ha sido muy importante para empezar a conocer muchas cosas en el país. Por lo tanto, es un ente importante que algunos con mentalidad autoritaria y controladora querrán controlar. Hay que indagar bien cuáles son esos argumentos, no sé cuáles se han aducido, porque si no es discrecional decir simplemente ‘no, no lo han cumplido’, tienen que demostrar que no han cumplido acorde a la ley.Cómodo quiere decir que ante determinadas solicitudes que se hacen de información, el instituto es un tribunal, juzga, tiene un juicio sobre la base de la ley, cuando un funcionario usa discreción para dar información, si hay un conjunto de comisionados, si hay un instituto que se apega a la ley y que es objetivo y que no está defendiendo ningún interés, más lo que la ley le está otorgando, entonces el funcionario que no quiere entregar esa información porque algo quiere ocultar, algo quiere que no se sepa, se sentirá incómodo que le estén preguntando, que le estén pidiendo cosas que él considera que por ‘x’ razón no debería de entregar. Le pongo el ejemplo de casos donde se han molestado, incluso, por pedir información. Quizá, los más emblemáticos y de los primeros, fue la solicitud que nosotros hicimos que todavía no está completada, de los viajes del expresidente (Mauricio) Funes, y los gastos de publicidad de Casa Presidencial, en este (último) caso nosotros pedíamos datos de los viajes ya realizados, bueno, y se han negado. Ha visto las reacciones de resistirse a no entregar, son manifestaciones de que no les gusta que les estén pidiendo cierta información que la ley dice que es oficiosa, ahora se está dando mucha discrecionalidad del funcionario de decir que es reservada. Entonces, el que de repente tengan un instituto cómodo, les va a dar la razón, y como resultado, la ley no va a ser tan útil, si todo queda en manos de la discrecionalidad del funcionario de entregar información.El rol yo diría que ha sido más positivo que negativo. En la mayoría de las resoluciones le han dado la razón al ciudadano. Pero, hay algunos casos como el que le mencioné de los viajes y de los gastos de publicidad que FUNDE-ALAC solicitó cinco tipos de información y el instituto de esas cinco solo resolvió favorablemente a dos o tres, pero los gastos de viajes, por ejemplo, aceptó los argumentos de Casa Presidencial, lo cual nos pareció raro, y fue por eso que tuvimos que recurrir a la Sala de lo Constitucional para que dirima este asunto. Sin embargo, en el caso de las auditorías, que ha solicitud también de la ALAC, se tuvo que dar las auditorías, los análisis de las declaraciones de patrimonio de los expresidentes, se sentó un precedente que sí se podían entregar; y bueno, ha sido muy útil, sobre todo en el caso del expresidente Funes y Saca.Puede ser un actor interviniente, pero no podemos dejar en manos de la secretaría, habida cuenta de la experiencia que tenemos, que acuérdese que la secretaría fue que se opuso al reglamento que había y trató en el gobierno de Funes de cambiar un reglamento más acorde a los intereses del gobierno. Hemos visto que la actitud de la secretaría, paradójicamente que es transparencia, negándose a dar muchas informaciones. Hemos visto a la secretaría atacando a los que de alguna manera pedimos información, hemos visto a la secretaría intentando hacer difamación, entonces, no es un ente confiable.Primero, que sigan independientes y objetivos en sus resoluciones, porque eso es lo que necesitamos. Porque si ya sabemos que en este país ha habido reparto institucional de acuerdo con intereses políticos partidarios, no puede ser que un juez tenga vinculación orgánica partidaria, tiene que ser lo más distante de los partidos políticos, aparte de conocedor del tema. Creo que tiene que ser alguien con un grado de honestidad, intelectual, jurídica, esos son los elementos. Pero, destaco mucho dentro de ellos: la independencia, es fundamental que resuelvan de acuerdo con la ley y no de acuerdo con las presiones, de acuerdo con intereses particulares, porque estas cosas se dan. Se dio antes entre ARENA con el PCN, en el caso de la Corte de Cuentas; y se ha dado ahora, también, en el caso de la Corte de Cuentas entre el FMLN y GANA, y ya sabemos cómo se trata de copar con militantes las instituciones. Porque no se digiere aquí todavía la democracia, los genes del autoritarismo están presentes en algunos partidos políticos, en algunos dirigentes políticos que no aceptan que las instituciones tienen que tener un rol independiente y tratan de usarlas: uno, para combatir a su opositor, y dos, para permanecer en el poder y para adquirir más poder político y económico. Felizmente, hemos visto cómo en los últimos días hemos tenido efectos positivos justamente porque algunas instituciones se movieron, porque algunas instituciones empezaron a ser más independientes, como la Sala de lo Constitucional, ahora tenemos una Fiscalía General de la República que se está moviendo, y un instituto que también ha hecho su papel. Pero, tenemos ese peligro latente que existe en los genes partidarios y dirigentes de partidos políticos, esta idea de que yo tengo que controlar la institución para protegerme, para perpetuarme, para enriquecerme, ese creo que es uno de los graves problemas en el país. Y la elección de los comisionados del instituto, la futura elección de la Corte de Cuentas dentro de unos meses, la elección de magistrados de la Sala de lo Constitucional en 2018, y el fiscal, es fundamental.Sí, el Tribunal de Ética, también, aparte que necesita alguna reforma, igualmente necesita personas con independencia porque ya hemos visto casos donde absuelven, así como le dieron finiquito exprés en la Corte de Cuentas a algunos funcionarios, al igual absuelven con una ligereza espantosa a determinados funcionarios. Recuerdo que así fue el caso de Sigfrido Reyes (expresidente de la Asamblea Legislativa y ahora presidente de PROESA), y que fue rápidamente absuelto o diciendo que no era competencia. Ahí, sí que se necesitan cambios porque hasta el momento el Tribunal de Ética carece de esta independencia que se requiere, y de esta honestidad intelectual.No. No creo. Hay muchos casos que hemos visto que no ha habido, y hablo también dentro de la Asamblea. Para comenzar esto de los gastos de publicidad que tanto en la oposición se pidieron y que tanto el mismo expresidente Funes en su trinchera de entrevistas lo venía pidiendo, cuando llegó no lo quiso hacer, ahí no hubo nada de transparencia. Los casos que supimos de la venta de terrenos del IPSFA (que involucran a Sigfrido Reyes), no ha sido el gobierno, pero era el partido de gobierno que estaba ahí. El caso del accidente de (un carro Ferrari 2014) en el Masferrer, que todavía no sabemos exactamente qué fue lo que pasó, la gente conocedora sabe qué pasó, pero nunca se reveló ese hecho. Luego, el caso con el accidente de Casa Presidencial (donde se atropelló a un motociclista) y la contaminación de la escena, y que se dijo que no había información. A veces, la secretaría saca datos diciendo que han respondido al 99 % de las peticiones que se han presentado.Depende quién se la dé y con qué criterio se la da, pero cuando uno ve los hechos reales, no estas calificaciones, se da cuenta de que no ha habido mayor transparencia en casos emblemáticos.No hemos querido hacer una acusación, sin tener certeza. Uno puede tener sospechas, pero no podemos decir. Pero ¿cuál es denominador común de las instituciones que han sido espiadas? Todas de alguna manera son críticas al gobierno actual, o no son de agrado del alcalde actual. Son cosas que hay investigar porque aquí hay varias estructuras, y lo importante es tratar de ver quién tiene esa capacidad. Creo que sí, el Organismo de Inteligencia del Estado debería ser investigado para ver si de ahí sale, y así tratar de ver cuáles son las otras y tratar de investigar, y saber la procedencia, hay que solicitar ayuda internacional.