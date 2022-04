"Algunos maestros de instituciones aportan de su bolsillo lo que necesitan para desempeñarse en sus clases": ANDES 21 de Junio

Wendy Migdaly Martínez y Sergio Enrique Mejía Guadrón, directivos de ANDES 21 de Junio de San Salvador hablaron la mañana de este miércoles 27 de abril en la entrevista radial de YSUCA sobre la situación actual del magisterio nacional y señalaron las deficiencias y carencias que hay en las instituciones educativas por lo que docentes se ven obligados a utilizar de sus recursos económicos para poder desempeñar su trabajo.

"Algunos maestros de instituciones aportan de su bolsillo lo que necesitan para desempeñarse en sus clases. Cada uno pone de sus propios recursos personal pero no tiene que ser así si el pago del docente es poco y aún así tiene que aportar de sus propios ingresos para solventar Internet, plumones, libros, tampoco es lo debido y las autoridades tendrían que ver esos detalles para proveer a las escuelas todo eso y que no tenga la necesidad el docente de estar tocando su salario", dijo Mejía Cuadrón.

El directivo señaló que las autoridades del ministerio de Educación (MINED) están al tanto este tipo de situaciones que se deben a problemas económicos y de voluntad por parte del gobierno y que sus políticas deben estar orientadas a la mejora educativa.

"Esto es un problema económico y de voluntad, las políticas que tiene el Estado en el área de educación tiene que ir orientado a la mejora educativa. Tenemos todo este tiempo atrás en que a la educación no se le dio una respuesta real, se decía, se hablaba mucho sobre la mejora educativa, pero el gasto que se tuvo en ello fue muy poco. Las autoridades saben perfectamente sobre todas estas limitantes", agregó.

Indicó que a pesar que hay "pequeñas señales" de que se quiere cambiar el sistema educativo con la entrega de computadoras este siempre se ve afectado por diversas limitantes, como la conectividad a Internet.

"Hoy estamos viendo pequeñas señales de que se quiere cambiar toda esta forma del sistema educativo y vemos el esfuerzo de entregar laptops a los estudiantes, ha proveído de una forma limitada, entiendo yo, los servicios de Internet pero eso no llega a todos los lugares, ni todo el estudiante a nivel nacional, hasta el último cantón se tiene con estos recursos y si lo tendría la laptop que se entregó, que se publicitó, no se tiene el Internet, no llega, entonces en ese caso el ministerio de Educación debe buscar una alternativa para que lleguen las señales hasta el último rincón, hasta la montaña", dijo.

Mejía aseguró que el MINED cuenta con los recursos económicos para implementar un sistema que lleve Internet a los estudiantes en todo el territorio salvadoreño, acompañado de la empresa privada.

"Esto no es dificil, tiene el recurso económico pero todas estas estrategias de educación de ponerla a un nivel técnico- tecnológico tiene que ir acompañado de un gasto grande, no tiene que ir de un plan aislado. Todo el sistema de señalización por antena para que en todos los lugares haya internet, eso lo tiene que hacer, eso le falta. El ministerio de Educación, el gobierno puede llegar a esos acuerdos con la empresa privada y trabajar conjuntamente para que mejore esta metodología ahora utilizada con internet", dijo.

Por su parte, Wendy Martínez, quien también es maestra en un centro educativo de un cantón en San Salvador, compartió su experiencia con las limitantes que tiene al ejercer la docencia y al tener grupos de alumnos de manera presencial y virtual.

Martínez aseguró que "si bien es cierto se deposita un bono a los docentes y a los niños para la conectividad, se nos gasta en una clase que tenemos a la samana", por lo que para el resto del mes le toca poner de su propio Internet para poder dar sus clases ya que incluso el servicio proporcionado a la escuela es insuficiente para todos los maestros.

"Continuamos con esta situación en la cual por vocación, por amor a nuestros niños y niñas, y nosotros como docentes que estamos agremiados y que nuestra lucha no solamente es por una reivindicación docente sino es por la educación del país, es por nuestros niños y nuestras niñas para que ellos reciban, llegue hasta ellos la educación gratuita, de calidad, que sea pública, que tengan ese acceso y hasta donde nosotros podemos como docente comprometidos hacemos que ese acceso llegue, pero no podemos garantizar que en todas las instituciones se tomen estas medidas", señaló la docente.