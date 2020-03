Algunos nuevos pacientes con coronavirus en El Salvador ya no tienen síntomas, dice Alabi

El viceministro de Operaciones en Salud Francisco Alabi dijo este miércoles en una entrevista en la radio YSKL que los nuevos cuatro pacientes confirmados con contagio de COVID-19, un tipo de coronavirus, se encuentran estables. El martes dijo lo mismo sobre los primeros cinco casos. Entre todos suman nueve.

"Las edades son variables. Este grupo específico son adultos", dijo, pero no dio un rango de años. Los otros cinco tienen edades entre veinte y setenta años, reveló ayer.

Por otra parte, Alabi dijo que "un par de estos están totalmente asintomáticos pero han presentado positiva la prueba confirmatoria". "En su momento presentaron síntomas, se les hizo el protocolo, pero ya al momento ya no tienen sintomatología", aseveró.

No quiso decir si alguno de los pacientes tiene enfermedades que puedan complicarse. "En el caso de los pacientes que vamos confirmando, no podemos ser muy específicos con cada paciente por un tema de privacidad; es exponer a los pacientes a una serie de críticas que no vienen a conveniencia para el manejo de ellos", defendió.

El martes, dijo sobre los primeros cinco pacientes que algunos ya estaban en la parte final del contagio y esperaban informar su evolución pronto.

Además, dijo que estos cuatro pacientes nuevos eran parte de siete casos sospechosos por haber estado en contacto con los primeros. A la vez, esos siete son parte de un grupo de 92 personas a las que se les hizo pruebas el martes.

Mientras tanto, el presidente Nayib Bukele asegura que "todos están aislados y todos estuvieron siempre en cuarentena".

Alabi mencionó que cuando identifican a un caso positivo con COVID-19 inician un recuento de las personas con las que tuvo contacto desde su llegada al Aeropuerto Internacional de El Salvador, el motorista que lo transportó hacia el centro de contención y todas las personas con las que tuvo contacto en el proceso.

De los nuevos cuatro contagios, dos llegaron de Estados Unidos, uno de Guatemala y uno de Canadá.

Todos los pacientes con coronavirus están siendo tratados en un área asignada de aislamiento en en Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar Doctor José Antonio Saldaña, en la carretera hacia Los Planes de Renderos en San Salvador, según Alabi.