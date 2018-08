“Algunos partidos quieren poner a sus cheros o a quienes les van a ayudar en probidad”: persiste desacuerdo para elección de magistrados

El presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, confirmó que no hubo acuerdo durante la sesión plenaria extraordinaria de este viernes para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Quijano explicó que "estamos por cerrar la sesión plenaria y no se logran los acercamientos (sobre elección de magistrados), y esto es responsabilidad de los 84 diputados. Me expresan que no estamos listos y procedo a realizar las convocatorias".

La falta de acuerdo dilata a 25 días sin alcanzar un entendimiento en la Asamblea Legislativa para elegir a cinco magistrados propietarios y sus respectivos suplentes, que formarán parte de la CSJ en el período 2018-2027.

Quijano hizo el anuncio luego de que al mediodía anunciara un receso para que después un grupo de diputados se reuniera en privado para seguir con la discusión.

El diputado de ARENA Emilio Corea señaló que uno de los motivos por lo que no hay acuerdo sobre este tema es que GANA no va a dar sus votos si la procuradora general de la República, Sonia Cortez de Madriz, no resulta electa como magistrada de la Sala de lo Constitucional.

"ARENA considera que su (el de Cortez de Madriz) conocimiento no es el adecuado para esa sala", abonó el diputado tricolor.

La diputada por ARENA Marcela Villatoro justificó sin precisar que algunos partidos están proponiendo como magistrados a la CSJ a "cheros" o a personas que les van a ayudar en la sección de probidad. "Dejémonos de hipocresía", dijo.

Nidia Díaz, diputada del FMLN, sostuvo, en cambio, que el impase en la elección de magistrados radica "en la concepción de querer imponer una sola corriente de pensamiento jurídico y no plural".

Por su parte, Mario Tenorio, diputado de GANA, sostuvo que el partido naranja se encuentra para elegir como magistrados de la CSJ a Carlos Sánchez, Carliys Sergio Avilés, Sonia Cortez de Madriz y Olinda Vásquez. "Además de que Oscar Armando Pineda Navas sea reelecto como presidente de la CSJ", afirmó.