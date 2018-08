“Algunos partidos quieren poner a sus cheros o a quienes les van a ayudar en probidad”: persiste desacuerdo para elección de magistrados

Los diputados de la Asamblea Legislativa dejaron de hablar "off the record" (micrófono cerrado) y revelaron durante la sesión plenaria las razones del impase en la elección de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ). El diputado de ARENA Emilio Corea dijo que GANA y el FMLN quieren poner en la Sala lo Constitucional a la procuradora general de la República, Sonia Cortez de Madriz, y al hijo de una excandidata del Frente y actual miembro de TEG Carlos Sergio Avilés. ARENA rechaza esa propuesta y busca que Madriz vaya a la Sala de lo Civil.

El diputado arenero Ricardo Velásquez Parker dijo que él no votará por Avilés porque en la entrevista dejó entrever que apoya el aborto. René Portillo Cuadra sostuvo que Madriz fue mal evaluada. La diputada Marcela Villatoro señaló que buscan poner "cheros" y magistrados que les ayuden a resolver problemas en la Sección de Probidad.

"¿Por qué no uno de los dos en la Sala de lo Constitucional y el otro que se vaya a la otra sala?", cuestionó Corea. El FMLN los acusó de tener un discurso de doble moral y les pidió mover sus cartas. "Yo pregunto, y ¿por qué no se mueve Aldo Cáder? ¿Por qué no se mueve Cardona? ¿Por qué se tienen que mover aquellos dos?", preguntó el diputado del FMLN Jorge Schafik Hándal ante el cuestionamiento de ARENA.



GANA tampoco acepta y quiere que ARENA mueva al candidato y juez Carlos Sánchez para la Sala de lo Civil. Además, solo acepta votar por Ivette Cardona si Madriz queda en la Sala de lo Constitucional. "Nosotros siempre mantuvimos a la licenciada Sonia para que fuera a la Sala de lo Constitucional, ellos la han vetado. Igual, ellos nos quieren imponer a la licenciada Cardona y nosotros le decimos que siempre y cuando haya otra mujer en la Sala de lo Constitucional", dijo a los periodistas el jefe de fracción de GANA, Guadalupe Vásquez, unas horas antes de que se iniciara el debate en el seno del pleno legislativo.

La discusión surgió luego de que el presidente de la Asamblea Legislativa anunció que cerraría la sesión plenaria por falta de acuerdo. En ese momento empezó la intervención de varios diputado y las exigencias para concretar un acuerdo.

Quijano convocó a la comisión política para lunes a las 11 de la mañana, con la posibilidad de una sesión plenaria extraordinaria.