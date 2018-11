Aliados de DS reaccionan a campaña contra Salume

Los partidos unidos a Democracia Salvadoreña (DS) en la Alianza por un Nuevo País restaron importancia a las acusaciones de un colectivo ciudadano contra el empresario Fito Salume, secretario general de ese instituto político, quien es señalado de actos de corrupción por un grupo que bloqueó la circulación por el bulevar Tutunichapa el pasado miércoles.

Sobre estas denuncias, miembros de los partidos ARENA, PDC y PCN aseguraron que no hay mucha información sobre dichas acusaciones, pero que de igual manera no existen posibilidades de que estas puedan afectar, dado que no existe ningún caso en contra del empresario.

El presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Mauricio Interiano, aseguró que ni en lo personal, así como partido, no se cuenta con ningún tipo de información sobre estas denuncias y tampoco es un tema que se haya tocado en las reuniones de trabajo de la alianza.

En la misma línea se mostró el secretario general del PCN, Manuel Rodríguez, quien se excusó con LA PRENSA GRÁFICA, "dado que no tengo mayor conocimiento de la situación. Hemos estado muy metido en el trabajo de campo que no nos hemos enterado de lo que ha pasado".

Por su parte, el también secretario general del PDC, Rodolfo Parker, señaló que es un tema que no se ha ventilado en reuniones.

"Es algo que nadie lo ha comentado ni para bien ni para mal. Por el momento total desconocimiento. No es algo que creo que afecte. Repito, yo ni enterado estaba de este ruido", explicó Parker.

Salume, además es el presidente de la Fundación Transparencia, posición que según ha dicho le ha significado ser "víctima de persecución" así como su familia, "por parte de grupos de mafiosos", tras sus denuncias contra la corrupción. "A pesar de ello, la Fundación Transparencia seguirá denunciando la corrupción a pesar de las amenazas de grupos corruptos, personas relacionadas con el crimen organizado y narcotráfico", reveló en una entrevista televisiva en días recientes.

La protesta del miércoles fue dirigida por Ricardo Cornejo, que se presenta como sacerdote luterano, pero que fue expulsado de esa iglesia. En el pasado, Cornejo estuvo vinculado con el Partido Comunista, parte del FMLN.