Alianza Nacional por TPS se reune con Bukele

El presidente de la república, Nayib Bukele, sostuvo ayer una reunión con miembros de la Alianza Nacional por TPS (Programa de Estatutos Temporal ), con quienes se comprometió a "ayudar y cubrir gastos de logística para que la Alianza Nacional TPS pueda hacer su trabajo y avanzar en nuestro camino para la residencia permanente", según dijo José Palma, coordinador de la Alianza.

"También se comprometió a gestionar una extensión del TPS para que eso pueda ayudar a la Alianza Nacional TPS, y a nuestra comunidad tepesiana en general, a unirse, a respirar, pero seguir luchando, porque al final sabemos que lo único que nos va a dar tranquilidad es cuando logremos la residencia permanente", expresó Palma y agregó que "él (Bukele) se comprometió a coordinar con gobiernos de otros países que tienen TPS para tratar de buscar un frente común y enviar un mensaje de unidad que beneficie a todas las personas que tenemos TPS".

Por su parte, Cristina Morales, beneficiaria del TPS, mencionó que "estamos en esta lucha porque si no luchamos no nos va a caer nada del cielo. La reunión con el presidente fue buena. Él (Bukele) está consciente que algunos ya tienen más de 30 años en este país y que somos salvadoreños trabajadores, que hemos contribuido no solo a esta nación, sino también a El Salvador. Él está consciente del esfuerzo que los salvadoreños hacen en este país".

Según agregó Morales, el presidente "se comprometió a coordinar con gobiernos de otros países que tienen TPS para tratar de buscar un frente común y enviar un mensaje de unidad que beneficie a todas las personas que están amparador al TPS.