Alianza dará a conocer plan de gobierno el martes

El próximo martes la fórmula presidencial formada por Carlos Calleja y Carmen Aída Lazo presentará su plan de gobierno, según anunciaron los candidatos ayer durante una entrevista concedida a Radio 102 Nueve, en la que además el presidenciable confirmó su participación en el debate del próximo domingo, organizado por la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER).

"El plan de gobierno lo estaremos presentando el próximo 15 de enero; sin embargo, todas las propuestas, con detalles, están en la página web", dijo Lazo, quien ha sido la encargada de la construcción, según expresó en su momento Calleja.

Los candidatos expresaron que uno de los puntos sobre los que gira el proyecto de gobierno es la recuperación de los territorios que hoy en día son controlados por la delincuencia.

Según Lazo, la propuesta implica también una inversión social focalizada, así como el trabajo con los líderes territoriales para dar espacio a los jóvenes en términos de educación y empleo, entre otros aspectos.

La fórmula también criticó la presencia del presidente de la república, Salvador Sánchez Cerén, en la toma de posesión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Dicho evento fue considerado como "ilegítimo" por la Organización de Estados Americanos.

"No me sorprende la visita del presidente a Venezuela y creo que no debería de sorprender a nadie. En el caso de Venezuela hemos caído en el lado equivocado de la historia. Nosotros vamos a reconstruir las relaciones dañadas con los países que comparten nuestros valores, como Estados Unidos y Centroamérica que son nuestros principales socios comerciales", dijo el candidato.

Del debate

Sobre la no participación de los candidatos de GANA, Nayib Bukele y Félix Ulloa, en los debates que organiza ASDER, Calleja calificó la decisión como una falta de respeto no solo a la organización, sino que, por encima de ello, a la población, dado que "el debate es donde se dan a conocer las propuestas".

Además, dijo que el anuncio hecho por el exalcalde de lanzar su plan de gobierno por medio de un Facebook Live también "es una falta de respeto".

"Si el candidato de GANA está pensando hacer un evento en paralelo al debate de ASDER, me parece una falta de respeto, porque es en el debate donde se dan a conocer las propuestas. A él lo que le gusta es estar detrás de su teléfono y no le gusta el contacto con la gente y eso se vio reflejado en el fracaso de la convocatoria del fin de semana", dijo Calleja.