Alianza por la paz alerta obstáculos para defender a reos régimen de excepción

La oficina de Socorro Jurídico de la Alianza Nacional El Salvador en Paz ya recibió 400 casos de detenciones arbitrarias durante el régimen de excepción, desde que entró en funciones, el 25 de julio. De estos casos ya le están dando seguimiento a 100 y otros 150 están en proceso.

Los abogados de la organización están dispuestos a brindar ayuda en los casos donde los capturados comprueban que no pertenecen a pandillas y cuando sus familias son de escasos recursos.

A pesar que ya recibieron varias solicitudes de asesoría jurídica, Efraín Quijada, uno de los abogados de Socorro Jurídico, informó que aún no han podido ver los expedientes de los acusados porque no son parte del proceso y los jueces no aprueban todavía su participación.

"El inconveniente ahorita es que no se puede tener acceso a los expedientes porque tienen reserva y para que nosotros podamos tener acceso a un expediente necesitamos, en primer lugar, mostrarnos parte. Luego el tribunal debe resolver esa calidad", enfatizó.

Los abogados de socorro jurídico aseguran que hay un papel deficiente de los jueces especializados, ya que "están a favor del régimen de excepción" y únicamente atienden lo que Fiscalía solicita.

Quijada también dijo que han recopilado experiencia de otros defensores y concuerdan con estas ideas: "Tengo colegas que han presentado arraigos en algunos casos el fiscal es el que sale diciendo que esos documentos no tienen ningún valor porque no han visto firmas. Pero eso no debe ser, porque es el juez el que tiene que valorar eso, no un fiscal".

Expuso que hay casos donde el defensor público designado por la Procuraduría General de la República (PGR) ha renunciado y los acusados deben esperar 30 días para un nuevo nombramiento.

También aseguran haber documentado casos de chantaje hacia algunos familiares de privados de libertad. "Una procuradora le dijo a una señora que consiguiera $5,000, porque de lo contrario puede quedar detenido su pariente. Como no se consiguió el dinero abandonaron el caso, pese a que es un abogado público", explicó Víctor Mejía, abogado de la Alianza.