Alianza por un Nuevo País presenta su propuesta de ley de Zonas Especiales de Inversión

Los diputados de la Alianza por un Nuevo País, integrada por ARENA, PCN y PDC, presentaron ayer en la Asamblea Legislativa un proyecto de Ley para el Establecimiento de la Zona Norte, Zona Corredor Central y la Zona Costero-Marina de El Salvador, una contrapropuesta a Ley de Zonas Económicas Especiales (ZEE) presentada por el gobierno y que ha sido vinculada por tener intereses geopolíticos con China continental.

Para establecer las tres zonas específicas y su operación, también presentaron una Ley Marco para el Establecimiento de Zonas Especiales de Inversión y Desarrollo (ZIDES).

La diputada de ARENA Margarita Escobar señaló que la ley ZIDES busca impulsar el crecimiento económico y propiciar empleo para los salvadoreños. La legisladora indicó que lleva 16 componentes, los cuales los comparó con la propuesta del gobierno.

Aseguró que esta ley es constitucional porque no compromete la soberanía nacional y la integridad territorial; e incluye a los 262 municipios del país y no solo a 23 de tres departamentos. Además, dijo que respeta la autonomía de las alcaldías y no prohíbe cobrar tasas e impuestos; entrega incentivos fiscal al definir la prefactibilidad, sostenibilidad y estabilidad económica y social.

Asimismo, Escobar planteó que la normativa propuesta por la alianza asegura empleos para los salvadoreños, a diferencia de la iniciativa del gobierno del FMLN que establece beneficios migratorios y una cuota alta de trabajadores extranjeros que pueden subirla discrecionalmente.

También, Escobar dijo que la propuesta autoriza a las mipymes a beneficiarse de incentivos de las ZIDES y operar dentro de estas. Indicó que contiene altos estándares metodológicos para garantizar éxito económico y se utiliza la metodología del manual de evaluación de proyectos del Fondo de Apuestas por Inversiones respeto a FOMILENIO II. De igual modo, sostuvo que contempla un capítulo de rendición de cuentas, y estimula la inversión de salvadoreños y extranjeros.

"La mejor forma de dignificar a los salvadoreños es a través del trabajo y nuestro candidato presidencial Carlos Calleja pone en el corazón de esta campaña un marco legal para la instauración de zonas especiales de inversión y desarrollo que llegue hasta el último rincón del país", sostuvo la legisladora, durante la presentación de la ley, donde también estuvieron los diputados del PCN Mario Ponce y Antonio Almendáriz; y Rodolfo Parker, del PDC.