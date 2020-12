Almendáriz, catalogado como violador de DD.HH.

EUA lo incluyó en lista de no elegibles para entrar a su territorio por asesinato consignado en el informe de la Comisión de la Verdad.

Junto a otros 17 oficiales de diferentes países, el diputado del PCN José Antonio Alemdáriz Rivas fue catalogado como violador de Derechos Humanos e incluido en una lista que elabora el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos y se le prohibió ingresar a dicho país.

La ejecución extrajudicial de la doctora Begoña García de Arandigoyen, el 10 de septiembre de 1990, es el hecho del que señalan a Almendáriz como responsable.

La víctima era de origen español y su caso fue uno de los que retomó la Comisión de la Verdad y que dejó plasmado en su informe final.

"Estados Unidos condena todo tipo de violaciones a los Derechos Humanos perpetradas por ambos bandos en la brutal guerra civil de El Salvador", informó el Departamento de Estado en un comunicado de prensa.

Las designaciones de las que informó el Departamento de Estado es muestra del compromiso que el Gobierno estadounidense tiene con los Derechos Humanos y las libertades fundamentales, según informaron en el comunicado.

El diputado habló sobre la inclusión de su nombre en el listado y defendió su inocencia, específicamente del hecho por el fue señalado.

"En el caso que se me imputa en el informe dice que la persona estaba en el hospital y da la casualidad que el comandante Hércules, del FMLN, habla ahí de que la persona esta se vino de Nicaragua, se fue para el frente y murió en un combate aquí en el volcán de Santa Ana, al cual yo no tenía el mando de las tropas. Lo único que se me ordenó fue ir en un helicóptero a constatar la injerencia de personas de la ETA aquí en El Salvador. De esto se abrió un caso en Santa Ana en el cual todas las personas que fueron llamadas a atestiguar ninguna me menciona a mí porque en ningún momento ni di la orden ni estuve en el lugar", relató el diputado.

Según la versión del legislador, cuando la Comisión de la Verdad estudió el caso no le permitieron defenderse ni personalmente ni a través de un representante legal. "Ya en ese entonces decía la Constitución que nadie puede ser declarado culpable sin antes ser oído y vencido en juicio; es más, agrega que si uno no tiene para nombrar un defensor es el Estado, por eso existe la Procuraduría General de la República que debe nombrar un defensor y ninguna de esas dos cosas se cumplió", apuntó Almendáriz.