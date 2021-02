Altos índices larvarios en todo El Salvador

Cuando solo 4 de cada 100 viviendas revisadas tienen larvas, es decir, el 4 %, existe garantía de que un departamento o un municipio se encuentra bajo una "afectación leve" en cuanto a la cantidad de zancudos, que son los responsables de la transmisión de enfermedades como el dengue, el zika y la fiebre chikungunya.

Ese índice, de acuerdo con el último boletín de vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud (MINSAL), publicado esta semana, está arriba de ese 4 % en los 14 departamentos del país.

A la cabeza están San Salvador (15 %) y La Paz (11 %), pero el que menos tiene también está por encima de ese 4 %: es Cabañas (6 %), lo que significa que no hay un solo departamento que no tenga municipios con "afectación moderada" y con "afectación grave".

De los 262 del país, solo 33 tienen un índice abajo del 4 %.

Con "afectación moderada", es decir, con un índice larvario entre el 4 % y el promedio nacional, que es de 10 % para esta semana, están 94 municipios.

Y con "afectación grave", es decir, con un índice larvario arriba del promedio nacional, están otros 86 municipios.

El boletín semanal, no obstante, no da cuenta de cuál es la situación en los 49 municipios restantes.

Menos casos sospechosos

Los casos sospechosos de dengue, según la información oficial, sumaban 121 hasta el 23 de enero, una disminución del 75 % con respecto a los casos registrados en la misma fecha del año anterior.

Casos confirmados no hay ninguno, lo que también representa una disminución con respecto a los 12 del año anterior.

Las estadísticas del MINSAL, por otra parte, también dan cuenta de una disminución del 64 % y del 44 % en los casos de zika y chikungunya, respectivamente.

De zika han sido registrados 9 casos sospechosos y de la fiebre chik 5.

Este año no hay registro de muertes para ninguna de las tres enfermedades. La recomendación, sin embargo, es a no bajar la guardia, ya que el 88 % de las larvas fueron encontradas en depósitos útiles y apenas un 11 % en depósitos inútiles, lo que significa que los zancudos están desarrollándose en agua que suele ser utilizada en los hogares y no en aguas estancadas sucias.

Para prevenir zika, las autoridades sanitarias hacen un llamado especial a mujeres embarazadas a consultar de forma oportuna en caso de presentar síntomas como: picazón en la piel, enrojecimiento de ojos sin pus y dolores de cabeza.