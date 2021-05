Altruistas construyen habitación para que  periodista Enemías Moreira pueda hacerse diálisis en su casa

Luego de conocer el caso de Enemías MoreIra, un periodista deportivo del oriente del país, que actualmente se encuentra postrado en una cama por insuficiencia renal, el proyecto Mejorando Tu Vida, informó que lo apoyarán con la construcción de una habitación para que se pueda hacer las diálisis en un lugar adecuado, como le han sugerido en el hospital San Juan de Dios de San Miguel

“Este cuarto será de 5 metros de largo por 2.70 de ancho. Además se le instalará un baño al interior y un lavamanos, para que reúna todas las condiciones que han sido solicitadas por el Ministerio de Salud”, manifestó Walter Díaz, del proyecto Mejorando Tu Vida.

Díaz hizo el llamado para que más personas se sumen a la obra de ayuda en favor de Enemias, pues aunque ellos le construirán la habitación quedaron pendientes trabajos de cielo falso, electricidad y otros.

Por su parte, Enemias manifestó sentirse agradecido con todas las personas que le han apoyado en su enfermedad con víveres y económicamente, y de manera especial con el proyecto Mejora tu Vida por construirle la habitación para hacerse las diálisis.

"Los doctores me estaban pidiendo el cuarto para proporcionar el equipo y proporcionarme el material, lo correcto es hacerme diálisis todos los días, pero actualmente solo me hacen dos a la semana, por eso están capacitando a mi esposa para que me las pueda realizar” dijo el periodista.