Alud de tierra mata a un trabajador

Un fallecido y un lesionado fue el saldo que dejó ayer un alud de tierra en una construcción en la calle y colonia Conchagua, de Antiguo Cuscatlán. El hecho se registró cuando los trabajadores de una empresa de construcción se encontraban haciendo sus labores en la zona, y el movimiento de la maquinaria provocó que la tierra se les fuera encima, soterrando de inmediato a los dos hombres.

“Un alud de tierra se les vino a estas personas que eran dos en primera instancia; afortunadamente, una de ellas logró salir con vida y una segunda persona lastimosamente falleció”, dijo Carlos Fuentes, de Comandos de Salvamento.

Fueron miembros de este mismo cuerpo de socorro y de Cruz Verde los que trabajaron en el lugar del alud para remover la tierra y poder rescatar el cadáver de Gregorio de Jesús Rivera, de 46 años, quien quedó con un 80 % de su cuerpo soterrado y presentaba múltiples lesiones en todo el cuerpo.

“Las lesiones que presenta son múltiples traumas en diferentes partes del cuerpo. La principal lesión es un trauma a nivel de las cervicales, que esto, pues, pudo haberle producido la muerte”, agregó Fuentes al hablar del desprendimiento de tierra.

Mientras tanto, el trabajador lesionado, quien no fue identificado, no presentaba lesiones graves, ya que fue rescatado rápido porque solo tenía enterrado el 40 % de su cuerpo; sin embargo, fue trasladado por los socorristas a un centro asistencial para que fuera evaluado y verificar si no presentaba algún trauma interno grave.

Según Comandos de Salvamento, las fuertes lluvias de los últimos días tuvieron que ver con el percance, ya que generó acumulación de agua, por lo que la tierra estaba susceptible a derrumbarse.

“Son taludes que están expuestos a derrumbes, y en el lugar aún persiste el riesgo de que pueda suceder otro desprendimiento de tierra. La misma saturación de agua hizo que el alud de tierra se viniera abajo. Es bastante arriesgada la zona por la saturación”, expresó el socorrista

Los demás trabajadores que estaban en el lugar se mostraron sorprendidos y consternados por lo que había sucedido, ya que no se esperaban que se diera una situación de este tipo en la construcción ni que su compañero muriera soterrado.

En el lugar de la tragedia se decidieron paralizar todos los trabajos de construcción que se realizaban, debido al riesgo que se corría por otro derrumbe.

Según el reporte de emergencias que actualiza a diario la Dirección de Protección Civil, hasta ayer se han registrado 11 deslizamientos en diferentes partes del país, además de 36 derrumbes.