Alumno muere atropellado

Josué Humberto Ramos Ramos, de 16 años, estudiante del Instituto Nacional José Simeón Cañas (INJOSICA), de Zacatecoluca, en La Paz, falleció atropellado el miércoles en el kilómetro 59 de la carretera del Litoral, en la jurisdicción de San Juan Nonualco.

La víctima fue impactado por un pick up y su cuerpo cayó en el carril contrario, impulsado más de 10 metros hasta una cuneta. El conductor responsable del hecho huyó de la escena.

"Según testigos, el carro venía rápido y el joven recién se había bajado de un microbús del transporte colectivo y se intentó cruzar la calle, el vehículo le pegó y el cuerpo salió volando. El hecho fue bastante impactante porque el carro levantó el cuerpo por encima de la malla separadora de los carriles", mencionó un agente de la Policía Nacional Civil (PNC).

Familiares y amigos se acercaron al lugar y lamentaron no tener una pasarela sobre esa carretera de alto tráfico.

"No sé a quién se le ocurre hacer una carretera y no poner pasarela en esta zona; ‘de ribete’, le ponen malla para que no pasemos, y hacen la parada de buses en la zona y la señalizan que es cruce peatonal. Es lamentable ", dijo Gloria Menjívar, conocida del fallecido.

"En los lugares donde hay pasarelas, invitamos a la población a usarlas, para evitar estos hechos", dijo un agente de tránsito de la PNC.