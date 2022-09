Alumnos dirigen dos cortometrajes

Un grupo de 25 jóvenes de varios cantones de Santiago Nonualco y de San Luis La Herradura participan de un programa de producción audiovisual impartido por el programa Sociedad de la Alegría, en el Complejo Educativo Mano Amiga, ubicado en el kilómetro 56 de la carretera hacia San Luis La Herradura, en La Paz.

"Les ayudamos a que formen una idea y la produzcan, queremos que presenten dos cortometrajes. La producción del grupo de segundo año de bachillerato se llama Amor Propio, trata sobre el empoderamiento de la mujer y de violencia doméstica; y el de primer año de bachillerato es de terror y ficción", dijo Heriberto Vargas, encargado del diplomado en producción del programa Sociedad de la Alegría.

Los participantes de segundo año de bachillerato se mostraron emocionados con la producción del cortometraje. "Escribí esta historia con la idea de dar a conocer el maltrato que sufre la mujer. En algunas casas las golpean, las maltratan y viven un infierno. Todos nos pusimos de acuerdo y escogimos esta idea. Me siento feliz de formar parte de esta iniciativa que ayuda a jóvenes de escasos recursos", dijo Krissia Vásquez, escritora, guionista y alumna del centro de estudios.

Agregó que el esfuerzo de los estudiantes es indispensable. "He aprendido bastante, no sabía cómo utilizar una cámara de video, no sabía de planos fotográficos y nos ha costado, pero hemos aprendido mucho", afirmó.

Los participantes fueron instruidos en el manejo de cámaras profesionales, luces, micrófonos de ambiente y fueron orientados en la escritura del guion. Esperan presentar el cortometraje a finales de este semestre, según detallaron los organizadores.