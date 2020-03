Alumnos en San Miguel solicitan mantener horario nocturno

Abdul Gutiérrez, trabaja en una venta de repuestos desde hace dos años, y cursa octavo grado por la noche en el Complejo Educativo Sor Cecilia Santillana, donde reanudó sus estudios el año pasado, ya que asegura que quiere culminar hasta el bachillerato para tener un futuro con mejores opciones para su vida.

Sin embargo, desde hace varios días, las autoridades del Ministerio de Educación plantearon a los docentes del turno nocturno la posiblidad del cierre de esta sección y que los alumnos pasen a la modalidad de fin de semana o a otro centro escolar, situación que ha preocupado a Abdul, ya que si eso sucede, no podrá aspirar a cumplir su sueño de graduarse.

"Me afectaría mucho porque los sábados no podría estudiar porque ese día trabajo y se me haría imposible continuar. Vengo a esta escuela porque me queda cerca, ojalá no cierren el turno de noche para poder continuar", manifestó el estudiante de 25 años. Al igual de Abdul, la mayoría de estudiantes trabaja, por esa razón estudian de noche. Algunos de ellos apenas están comenzando a aprender a leer y escribir, y con el cierre de la sección ya no lo harían.

"Yo trabajo como vendedor de verduras, pero ocupo mi tiempo libre para venir a aprender a leer y si cierran la sección no podría. porque hasta los domingos trabajo", manifestó Osman Fuentes, de 18 años. "Quiero tener un mejor nivel de vida y por eso sigo estudiando", dijo Alex Flores, de 20 años quien estudia segundo año de bachillerato y trabaja en una envasadora de agua.

Manuel Umaña, coordinador del turno de la noche, expresó que recibieron una nota este mes de la Dirección Departamental de Educación, donde señalaban que estaba en estudio la continuidad de esa modalidad por la poca cantidad de alumnos matriculados. Umaña asegura que cuentan con los niveles de estudio desde primer grado hasta bachillerato y con 60 estudiantes, número que reconoce que es pequeño, pero considera que la mayoría no podrán continuar con sus estudios si eso pasa.

"Consideramos que es injusto que se le quite a las personas que estudien por la noche que es el único tiempo que tienen para hacerlo", expresó el docente. La nota recibida señalaba que se suspendan los sobresueldos a los profesores que trabajan en la modalidad nocturna. A la fecha no han recibido su salario de febrero.