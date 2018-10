Alvarado presentó su plan a líderes religiosos de Apopa

El candidato a la Presidencia de la República por el partido VAMOS, Josué Alvarado, sostuvo reuniones con diversos líderes religiosos del municipio de Apopa, a los que dio a conocer con detalle el proyecto "Lo que Vamos a hacer", en caso de ganar las elecciones del próximo 3 de febrero.

En el encuentro, Alvarado destacó: "En nuestro gobierno habrá una secretaría de atención a personas del sector religioso. Necesitamos que los líderes de las iglesias nos ayuden transformando el país desde sus colonias o comunidades".

A criterio de Alvarado, el involucramiento de la sociedad civil es de gran importancia para lograr una transformación real en el país así como para una fiscalización a los políticos.

"Yo no vengo a hablar como un político más, porque no lo soy y nunca lo he sido. Conectamos con la gente que está interesada en transformar al país, al que solo le interesa el dinero o ver cómo lucrarse del Estado no debería ni pensar a optar a un cargo público", amplió el candidato presidencial.