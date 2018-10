Alvarado promete apoyar al sector agropecuario

De llegar a ganar en los comicios del 3 febrero de 2019, el candidato a la presidencia por el partido VAMOS, Josué Alvarado, se comprometió a impulsar el crecimiento del sector agropecuario, facilitar la entrega de préstamos y la tramitología.

"En nuestro gobierno vamos a trabajar de la mano con ustedes, no se los dice un político, sino un hombre que ha trabajado desde cero para conseguir lo que tiene", dijo en el foro: amenazas, retos, desafíos y soluciones del sector agropecuario, organizado por la Unión Nacional Agropecuaria y de Organizaciones Sociales (UNAGROS).

"Conozco y he pasado las etapas que ustedes los campesinos, hombres y mujeres, viven día a día. No puedo dejar de lado esa realidad y eso es lo que me movió a involucrarme en esto", indicó.

Alvarado manifestó que VAMOS tiene un proyecto para impulsar el consumo de lo que producimos, y lo ha llamado "Del campo a la mesa".

Sostuvo que pondrán atención "a lo que nuestros campesinos produzcan y consumir lo local".