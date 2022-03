Alza en sospechas de dengue tendría relación con ómicron

El ministro de Salud, Francisco Alabi, dejó entrever ayer que el incremento en los casos sospechosos de dengue estaría relacionado con ómicron, la variante del covid-19 que circula en El Salvador desde diciembre. Sin embargo, no explicó por qué su ministerio reporta un bajo testeo para la enfermedad transmitida por el zancudo.

Al salir de la entrevista matutina del Canal 21, Alabi dijo a periodistas que el dengue causa una sintomatología similar a la de otras enfermedades febriles, incluido el cuadro de covid-19 que ocasiona ómicron. "Cuando nosotros analizamos un paciente con dengue, estamos analizando sintomatología muy similar a otras enfermedades, como puede ser fiebre, malestar general, dolor de cabeza. Este tipo de sintomatología definitivamente es congruente con cualquier enfermedad febril que se pueda presentar. Hemos tenido además, en los últimos días, un incremento de una enfermedad que ha producido síntomas febriles, malestar general, dolores de cabeza y esa ha sido la presencia de la variante de preocupación ómicron", indicó el ministro.

Los casos sospechosos de dengue han aumentado desde que comenzó 2022. En el último boletín del Ministerio de Salud (MINSAL), publicado el martes y correspondiente a la octava semana epidemiológica (del 20 al 26 de febrero), se reportaron 204 pacientes sospechosos y esa es la cifra más alta en cinco años para el mismo periodo, indicó un análisis de LPG Datos basado en las estadísticas oficiales. Además, la cifra de 2022 es 285 % superior a la del año anterior. También el acumulado de las primeras ocho semanas de 2022, que fueron 1,250 casos, es una de las cifras más altas en seis años, indicó LPG Datos. Según el MINSAL, este año el acumulado ha crecido 225 % anual, mientras las hospitalizaciones subieron 267 %, sumando 188 hospitalizaciones.

No obstante, el corredor endémico sitúa a los casos sospechosos de dengue dentro de la zona de seguridad. El corredor endémico es un ejercicio estadístico que recopila la incidencia histórica de una enfermedad para identificar con antelación cifras que sean anormalmente bajas o altas. Estar en la zona de seguridad significa que las cifras que se han visto hasta la fecha se ubican entre el número mínimo y el número esperado de casos sospechosos.

Alabi destaca pocos casos confirmados, médicos lo cuestionan

Para reforzar la idea que el dengue se encuentra en zona de seguridad, Alabi dijo que hasta la fecha se reporta un caso confirmado - en 2021 no había ninguno-, pero epidemiólogos cuestionaron la cifra porque el mismo MINSAL ha señalado en sus boletines que solo ha realizado ocho pruebas para detectar la enfermedad, a pesar del aumento en casos sospechosos y hospitalizaciones.

"Estamos observando que la cantidad de casos confirmados no tiene una diferencia mayor, (es) de tan solo un caso a comparación del año anterior, lo cual nos hace tener a nosotros ese análisis del corredor endémico, que nos dice que estamos dentro de la zona de seguridad", dijo el ministro, pero no explicó el bajo testeo. Aseguró que "se siguen realizando las pruebas" y agregó que han hecho PCR y las serológicas IgG e IgM. La primera busca la existencia del material genético del virus del dengue para confirmar la enfermedad, y las otras dos lo hacen a través de la presencia de anticuerpos.

Hace dos semanas, el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Salud (SITRASALUD) denunció que no se están haciendo las pruebas serológicas o de antígenos por falta de reactivos. Ayer, Luis Rodríguez, secretario de Organización del sindicato, reiteró que el problema persiste. "No se están haciendo. Hasta el día de hoy no se hace y eso es mentira", afirmó. "Reactivos no hay para pruebas. Pruebas no se están haciendo", insistió. El boletín del MINSAL reporta cero pruebas IgM y no detalla si se han hecho IgG.

El epidemiólogo Wilfrido Clará indicó que las ocho pruebas PCR que registra el MINSAL no son suficientes para medir cómo está la circulación del dengue y también matizó las declaraciones de Alabi sobre la relación entre el incremento en los sospechosos y el covid-19.

Clará explicó que algunos cuadros de covid-19 pueden confundirse con dengue, especialmente si el paciente presenta fiebre alta y malestar general, pero eso no quiere decir que todo caso de SARS-CoV-2 se parece al dengue, ya que esta última enfermedad no suele generar síntomas respiratorios. "Sí puede presentar fiebre alta, malestar general, dolor de cabeza intenso, que son las manifestaciones clínicas de dengue más llamativas (...). En algunos casos se ha descrito dolor de garganta, pero no es típico que se describan más síntomas respiratorios, como tos, a menos que ya haya algún compromiso respiratorio en dengue grave, como derrames pleurales o congestión pulmonar, pero eso es en casos graves y típicamente la sintomatología respiratoria no es la usual en dengue", dijo.

Precisamente por eso, continuó, es importante que las autoridades tengan una vigilancia epidemiológica robusta, la cual pasa por un nivel de testeo adecuado. "Es necesario para saber si anda circulando el virus del dengue en la comunidad y eso no se hace con ocho pruebas", indicó.

Criaderos superan rango normal

Ningún departamento del país reporta un índice larvario en el rango normal, según los datos del MINSAL.

1

Aumentan

los criaderos

El MINSAL reportó que el índice larvario, es decir, el número de casas con criaderos de zancudo por cada 100, se ubicó en 7 en la octava semana epidemiológica, cuando el rango normal es 4. El 90 % de los criaderos de zancudos se encontró en depósitos útiles, otro 9 % estaba en depósitos inservibles y el 1 % restante estaba alojado en llantas.



2= Hay más en San Salvador

En ningún departamento del país se encontró un índice larvario normal, aunque Cuscatlán y La Libertad reportó 5. San Salvador y Chalatenango son los más afectados. En San Salvador, el índice fue 16, cuatro veces más que en rango normal. Mientras tanto, Chalatenango reportó 10, seguido de San Miguel, Ahuachapán y La Paz, con 8.

3- Jornadas de fumigación

Según el MINSAL, en la octava semana epidemiológica fumigó 76,267 viviendas y 184 áreas colectivas, entre centros educativos, iglesias, entre otros. También reportó haber inspeccionado 178,788 depósitos entre útiles, inservibles, llantas y naturales. De estos, trató a 153,503 para evitar la reproducción de zancudos y eliminó un total de 32,089.