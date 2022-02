Amarres y pócimas para el amor | “La novia se me ha ido, ¿qué puedo hacer?”

En El Salvador, algunas personas poseen la fiel creencia en las pócimas o rituales como opción cuando se necesita de un milagro o “ayuda” en temas espirituales para el amor. Por ese motivo, según los comerciantes del centro histórico de San Salvador, uno de los lugares frecuentados en el día del amor y la amistad son los establecimientos donde venden todo este tipo de remedios “sobrenaturales”.

Foto: LPG/Luis Martínez

Los comercios más populares que se caracterizan por realizar este tipo de trabajo están ubicados en el mercado Sagrado Corazón, a un costado de la iglesia El Calvario en el corazón de San Salvador.

Los propietarios de este tipo de establecimientos ofrecen limpias a los clientes, lectura de cartas, amuletos, líquidos en frascos, sales mágicas, velas derretidas, fotos, jabones, pomadas, ajo, puros de tabaco, ruda, pócimas, oraciones a diferentes santos y los famosos “amarres” para pareja.

Foto: LPG/Luis Martínez

Además, hay variedad de frascos oscuros etiquetados manualmente y medicamentos para todo tipo de dolencias. “Los precios son variables. Las imágenes son traídas desde México, por ejemplo, y el precio varía dependiendo el tamaño”, afirma Ernesto Pérez, dueño de uno de los comercios. Según comentan los empleados, los “amarres” para pareja consisten en preparar y mezclar diferentes pociones, perfumes y ropa interior de la pareja. “Son efectivos porque alivian el dolor y la ansiedad que le da a la gente”, agrega Pérez.

Foto: LPG/Luis Martínez

Por otro lado, los mismos comerciantes relatan que se trata de un negocio como cualquier otro y difieren con las personas que toman a burla el tema de los “amarres”. “La mala imagen perjudica el negocio, el factor económico. Aquí no somos brujos ni nada por el estilo. Simplemente son creencias populares y la gente cree en esto. Vienen y nos dicen: la novia se me ha ido, ¿qué puedo hacer?”, explica Pérez. Los dueños de locales relacionados con los artículos esotericos mencionaron que en El Salvador es muy común que la gente busque este tipo de artículos y trabajos todo el año y no únicamente el 14 de febrero.