Ambientalistas: cierre del FONAES es para financiar a la nueva Autoridad Hídrica de El Salvador

Ambientalistas consideran que es posible que el Gobierno solicitara a la Asamblea Legislativa suprimir el Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES) para dar financiamiento a la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), entidad que iniciará funciones a partir de julio de este 2022.

Luego de que diputados de Nuevas Ideas de la Comisión de Medio Ambiente del órgano legislativo avalaron que el FONAES sea disuelto y sus tareas sean asumidas por la ASA, defensores del medio ambiente en El Salvador afirmaron que la decisión fue "apresurada".

El ambientalista Luis González indicó a LA PRENSA GRÁFICA que la disolución del FONAES puede estar orientada a dar bienes a la ASA porque la Ley General de Recursos Hídricos, aprobada la noche del 21 de diciembre de 2021, entrará en vigencia pronto. "Sin duda esto de la disolución del FONAES va orientado a darle sustento físico, trabajadores, a la Autoridad Salvadoreña del Agua. Eso es muestra de que no han avanzado en lograr algo propio o apostarle de parte del Estado para que la Autoridad Salvadoreña del Agua tenga condiciones para funcionar, considerando que la ley entra en vigencia en julio. Fue una decisión apresurada", acotó.

El defensor también consideró que el nuevo ente rector del agua no podrá asumir las tareas y compromisos del FONAES: afirmó que el Fondo Ambiental realizaba proyectos "pequeños" vinculados a mejorar las condiciones de comunidades. El artículo 4 de la Ley del Fondo Ambiental de El Salvador señala que esa institución del Estado tiene como tarea gestionar y administrar fondos para ejecutar planes, programas y proyectos de conservación de los recursos naturales y el medio ambiente, según la Estrategia Nacional del Medio Ambiente en El Salvador. El FONAES tenía que financiar proyectos específicos de Organismos Gubernamentales y no Gubernamentales, de acuerdo a la estrategia para conservar los ecosistemas salvadoreños.

Mejoras. El ministro de Medio Ambiente, Fernando López dijo que la disolución del FONAES es para mejorar y la ASA tendrá las atribuciones y proyectos del FONAES.

Ricardo Navarro, presidente del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA) Amigos de la Tierra, coincidió con González en que el objetivo es obtener fondos para la ASA. "Hay que entender que la ASA es para manejar el agua y el FONAES fue creado para aspectos ambientales; no saben lo que están haciendo; no saben para qué sirve. La plata es para que la ASA funcione en forma autónoma financiera, el problema es que cuando consigan los fondos les van a deci: ‘Eso no era todo para agua, era para todo el medio ambiente’", acotó Navarro.

El pasado 19 de mayo, Jorge Castaneda, presidente del FONAES, en su comparecencia ante los diputados de la Comisión de Medio Ambiente, manifestó que "analizando la propuesta se ve que es de cara a una mejora, optimizar los recursos del Estado y enmarcarlo en uno de los recursos naturales que existe, que es el agua. El agua es un elemento integrador y por lo tanto, de esta manera, todos aquellos proyectos que tengan este contenido ambiental se podrán hacer de una mejor manera, tal como lo dice la propuesta de la Autoridad Salvadoreña del Agua".

La presidenta de la referida comisión legislativa, Sandra Yanira Martínez, justificó su decisión en "la innovación de aplicar resiliencia y adaptación del cambio climático, porque el recurso hídrico está incluido en toda la actividad humana y en cualquier proyecto que se lleve a cabo en el país". La legisladora indicó que El Salvador es el primer país en tomar medidas ambientales.

"Desde esta comisión buscamos desarrollar esa competencia en el uso de los fondos del Estado en beneficio de la población. Necesitamos desarrollar acciones para mejorar las condiciones de disponibilidad del recurso hídrico en El Salvador", dijo.

El FONAES trasladará sus funciones a la ASA el próximo 12 de julio.

Ayer, el ministro de Medio Ambiente, Fernando López, justificó la disolución del FONAES en que "son cambios para mejorar". "El tema del cambio del FONAES yo le diría a la población que esperemos a que nos informen los cambios nuevos, creo que son cambios para mejorar", dijo López durante una entrevista matutina en Radio YSKL.