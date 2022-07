Ambientalistas preocupados por desconocimiento de cómo aplicar ley del agua

La Alianza Nacional contra la Privatización del Agua expresó su preocupación porque mañana, 12 de julio, entra en vigor la Ley General de Recursos Hídricos en El Salvador y las juntas de agua aún desconocen el mecanismo para aplicar la normativa jurídica.

En conferencia de prensa, ambientalistas reiteraron que la ley del agua, aprobada por los diputados de la Asamblea Legislativa el 21 de diciembre de 2021, no tiene claridad sobre el mecanismo para que las comunidades apliquen el marco jurídico.

Rodolfo Calles, miembro de la Alianza, señaló que es necesario que el Gobierno dé a conocer qué acompañamiento técnico brindará a las comunidades a través del reglamento de la ley.

“Es importante que en el reglamento quede plasmado cuáles van a ser los mecanismos que van a tener de apoyo de parte del Estado las juntas de agua, tanto para el manejo de los sistemas de agua como para el manejo de los vertidos, carecemos de una campaña de cómo se va a implementar la ley”, dijo Calles.

Amalia López, también de la Alianza, hizo un llamado a Casa Presidencial que en el reglamento se dé prioridad al derecho humano al agua y al saneamiento para que no haya una crisis hídrica “mayor” a la que enfrenta El Salvador.

“Si en los reglamentos no se clarifica quién será el encargado de dar soporte técnico a las juntas de agua, muy probablemente se extinguen. Hay que dejar claro en el reglamento este sentido de derecho humano y al saneamiento, ya que en la ley no quedó claro, cosas que debieron quedar plasmadas en la ley pero que de no regularse entraríamos en una crisis”, añadió López.

Katherine García, otra integrante del colectivo, lamentó que los diputados de la comisión ad hoc que elaboró la Ley General de Recursos Hídricos solo “les llamaran para hacer un show mediático y superficial” y reiteró que no tomaron en cuenta las recomendaciones técnicas que brindaron para garantizar la participación ciudadana y enfoque de género.

La Alianza contra la Privatización del Agua también solicitó que se realicen estudios de impacto ambiental, antes de avalar permisos de uso y explotación del agua y que las juntas comunitarias no paguen canon porque no tienen lucro.

La noche del 21 de diciembre de 2021, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley General de Recursos Hídricos con 65 votos de los diputados de Nuevas Ideas, Gana, PCN, PDC y Nuestro Tiempo.

El 25 de mayo recién pasado, el Órgano Legislativo aprobó la Ley de Disolución del Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES), para que los recursos y personal de éste pasen a la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), entidad avalada por la Ley General de Recursos Hídricos pero se desconoce cómo va la elaboración del reglamento para ejecutar la normativa.