Ambiente político afecta proceso de transición en alcaldía capitalina

Pasado un mes de las elecciones municipales, en la Alcaldía de San Salvador aún no están claros los términos del proceso de transición que deberá ocurrir entre la actual administración de Ernesto Muyshondt, de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), y la entrante, con Mario Duran, de Nuevas Ideas, a la cabeza.

Una de las jefaturas de la actual administración, quien pidió hablar bajo la condición de anonimato, manifestó que el ambiente político impedirá una transición con acuerdos de ambas partes.

"Las cosas no se han dado, no hay un buen ambiente político para generar la transición, no de parte de la actual administración, sino que no se dará una transición como se hubiese esperado, acordando las reglas del juego y todo lo demás", manifestó.

Además, aseguró que, hasta el momento, Durán no ha tenido acercamientos con representantes de la actual administración ni se ven venir todavía. Esto fue confirmado también por Muyshondt.

"No hemos tenido ningún contacto con ellos. Hemos nombrado desde hace más de tres semanas nuestro equipo de transición, pero no ha habido intentos de parte de ellos de reunirse", aseguró.

El 9 de marzo, recién pasadas las elecciones, Durán aseguró que se estaban preparando para este proceso, pero, hasta este momento no se conocen los nombramientos ni ha mencionado posibles encuentros con su contraparte.

"Hemos formado los grupos del proceso de transición, en su momento llegarán a la alcaldía de San Salvador, hay mucho trabajo por hacer", expuso. Y explicó que este equipo incluirá contadores, auditores y abogados por "supuestas irregularidades" de las que tienen denuncias.

En 2018, cuando el ahora presidente de la república, Nayib Bukele, era alcalde de la capital, las elecciones se celebraron el 4 de marzo. Dos semanas después, ambos equipos, el de la administración entrante de Muyshondt y la saliente, habían presentado a sus equipos. Esto no ha ocurrido en este período.

"Yo los busqué y ambos nombramos equipos, que pasaron reuniéndose durante más de un mes", aseguró Muyshondt, quien además, expresó que está listo para entregar todos los documentos requeridos por la nueva administración.

De acuerdo con la fuente, esta transición podría ocurrir, de último momento, a finales abril, quince días de iniciar la gestión, como ocurre en otras comunas.

"Todavía puede pasar. Pero hay cuestiones logística, por ejemplo, la logística de si habrá un evento de toma de posesión y todo eso, que deben verse", apuntó.

Además, manifestó que de no ocurrir de forma ordenada, podrían darse conflictos posteriormente.

"Hasta que ya estén ahí van a empezar a buscar para sacar cosas. Así operan ellos. Les gusta el tema mediático, de nadie es desconocido eso", aseguró.

Para el empleado, lo más importante es que la nueva administración analice el estado de deuda con que se recibió la alcaldía y con cuánto se deja, los contratos y otro tipo de informes que le permitan hacerse una idea del estado actual de la institución que reciben y dialogarlas con la actual administración.

Aunque el proceso de transición no está regulado por ninguna ley y tampoco lo menciona el Código Municipal, la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES) ha elaborado una guía de traspaso de gobiernos locales, donde se establecen tres etapas: preparación de condiciones, preparación de información y acto de traspaso. En la primera etapa se supone que ambas partes deben negociar si existirá un proceso de traspaso. Esto, en teoría, debería ocurrir en todas las municipalidades.