Ametrallan vehículo en blv. Constitución

Dos supuestos pandilleros que se conducían en un vehículo tipo sedán en el parqueo de los condominios Atlanta de San Ramón, en Mejicanos, fueron ametrallados por otros dos hombres que se conducían en una motocicleta, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).Tras el tiroteo, uno de los pandilleros fue trasladado por sus familiares hacia el Hospital Zacamil y otro hacia un centro asistencial privado, según dijo uno de los agentes que custodiaban la escena.Las identidades de los pandilleros heridos no fueron reveladas por la PNC, aunque sí reveló que uno de los dos tiene tres órdenes de captura por homicidios, extorsión y agrupaciones terroristas.La policía detalló que localizó a los pandilleros en los centros hospitalarios y que los tiene custodiados mientras se recuperan, para luego presentarlos ante las autoridades correspondientes.Tras el tiroteo, las autoridades realizaron un operativo de búsqueda de los hombres que atacaron a los pandilleros, pero no los encontraron.La policía también informó que el lunes en horas de la noche recibió varias llamadas al Sistema de Emergencias 911 en las que informaban de hombres armados que estaban asaltando y disparando en los alrededores del bulevar Constitución, en los semáforos y en las unidades del transporte colectivo, por lo que realizó un operativo de búsqueda de los asaltantes.Tras la búsqueda y varios registros a hombres que se conducían en vehículos, la policía no reportó capturas.La PNC informó que mantendrá mayor presencia en la zona.