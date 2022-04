Amnistía Internacional pide a Bukele no violar Derechos Humanos para reducir ola de violencia en El Salvador

Desde hace años la violencia en El Salvador, impulsada por las pandillas, ha sido un tema importante en el ambito de seguridad pública, sin embargo, en los años recientes, y con mayor énfasis en el pasado fin de semana donde las autoridades reportaron más de 60 homicidios en un solo día, esto se ha vuelto aún más importante de combatir, pero sin sobrepasar limites en cuanto a Derechos Humanos; así lo destacó la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara, a través de una carta abierta dirigida al presidente Nayib Bukele.

En el documento emitido, la institución mostró su preocupación por las recientes medidas solicitadas por Bukele y aprobadas en la Asamblea Legislativa, con las que se entrega mayor poder a las entidades de seguridad pública para incrementar medidas en zonas consideradas de alto peligro.

Sin embargo, Amnistía Internacional señala que estas medidas coartan los derechos de muchos ciudadanos quienes están siendo víctimas de las autoridades policiales y militares al momento de intervenir los lugares, razón por la que consideran importante tomar medidas que "no violen derechos de inocentes", razón por la que el Gobierno debería tomar en cuenta la opinión de organizaciones nacionales e internacionales en la toma de este tipo de decisiones.

La carta también hace referencia a una reunión que Bukele sostuvo con representantes de Amnistía, en junio del año 2019, semanas después de que tomara posesión de su cargo como presidente de la República, donde se comprometió a implementar una estrategia integral de seguridad "con una perspectiva de derechos humanos e instalar una mesa interministerial con Amnistía Internacional para abordar los principales retos en la materia".

Presidente @nayibbukele, le envío carta abierta expresando nuestra alarma ante las medidas recientemente tomadas.



La violación de #DDHH no puede ser la solución a la violencia, sus acciones profundizan el contexto de abusos, del cual no hay retorno.



���� https://t.co/RZAPmjkTFq pic.twitter.com/pAeiykaeuf — Erika Guevara-Rosas (@ErikaGuevaraR) April 1, 2022

Con las acciones recién tomadas, aquella promesa del mandatario que señala la carta estaría siendo incumplida deteriorando así el Estado de Derecho y violando las garantías constitucionales de los salvadoreños.

Manifestaron que el alza de homicidios en territorio salvadoreño requiere medidas urgentes para proteger la vida e integridad de las personas, pero no a costa de suspender derechos que no pueden ser limitados ni dentro de un estado de excepción, tales como no conocer las razones por las que está siendo detenido y no tener defensa dentro de un proceso judicial.

Tras las constantes amenzas de Bukele en redes sociales hacia los miembros de pandillas que se encuentran dentro de penales y fuera de ellos sobre someterlos a malos tratos, Amnistía Internacional señala que, "lejos de ser una medida idónea, se trata de castigo al margen de la legalidad".