“Amnistía fiscal para Hacienda pese a llevar tres meses consecutivos sin recaudar lo proyectado”

La comisión de hacienda de la Asamblea emitió, ayer, dictamen favorable a la propuesta del ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, para emitir una ley transitoria que facilite una amnistía fiscal que tendrá vigencia hasta el 1 de noviembre de este año, y que permitirá el perdón de intereses, recargos y evitará las multas, a cambio que personas en deuda con Hacienda se acerquen a solventar su situación.

Representantes del ministerio de Hacienda visitaron la comisión y reiteraron el dato brindado por Zelaya en la presentación de la propuesta, al asegurar que esperan recaudar $40 millones con la iniciativa durante la vigencia de la misma.

Además, argumentaron que la iniciativa es para beneficiar a personas que aún sufren consecuencias de la pandemia, y también señalaron que a quienes se les ha abierto proceso judicial producto de los "jueves de evasores" podrán recurrir a esta para solventar su situación (ver nota secundaria).

Sin cuadrar

Pese a todo lo anterior, los representantes de Hacienda no abordaron lo relacionado a la recaudación fiscal, ni explicaron cómo se han comportado los ingresos del Estado, a partir de lo que el propio ministerio había programado.

Según los datos de Transparencia Fiscal, el gobierno recaudó $4,289.1 millones en los primeros siete meses del año. La cifra es $156.4 millones más de lo que Hacienda había proyectado recaudar.

Sin embargo, si bien la cifra es mayor a la esperada, el desglose mensual refleja que el ministerio lleva tres meses en que la recaudación no cumple con lo planeado.

Por ejemplo: en mayo, Hacienda planeaba recaudar $791 millones, pero solo recibió $635.7 millones. $155.2 millones menos de lo planeado.

Menos onerosa, pero igual hacia la baja, fueron los dos últimos meses. En junio se planeaba recaudar $516.6 millones y se recibieron $489.2; mientras que en julio, se proyectó $532.9 y se recaudó $514.9.

Así, lo que ha sostenido el aumento en los ingresos del país ha sido lo recaudado en los primeros cuatro meses del año. Hasta abril, la recaudación era $356.9 millones arriba de lo planeado. Pero después, las cuentas no han salido como fueron hechas por el gobierno.

Además, los ingresos no tributarios están muy por debajo de lo que calculó el gobierno. Estos ingresos son aquellos que provienen del FEFE (Fondo de Estabilización y Fomento Económico), el DUI, y de otros rubros relacionados a la venta de bienes y servicios o al cobro de tasas y derechos por parte del Estado.

A julio de 2022, el ministerio proyectaba haber reunido $276.2 millones en ingresos no tributarios; sin embargo, solo recaudó $143 millones en dicho concepto. $133.2 millones menos.

Dudas y preguntas

Todo lo anterior llevó a legisladores a cuestionar el verdadero objetivo de la amnistía fiscal propuesta por el oficialismo. Si bien hay consenso en la necesidad que sectores de la sociedad puedan tener para una medida de alivio que les permita ponerse al día, también se reiteró el llamado a la transparencia en el manejo de fondos.

"Hay negocios que no se recuperan y están con ciertos déficits. Si es a ellos a quienes va a beneficiar esta amnistía, es algo muy bueno", valoró el diputado Mauricio Linares (ARENA). Pero matizó: "Se ha incrementado la recaudación, vemos que renta incrementó, eso quiere decir que el salvadoreño está cumpliendo. Ahora falta que el Estado le cumpla a los salvadoreños a quienes va a beneficiar esta amnistía", agregó Linares.

También en ese sentido se pronunció la diputada Claudia Ortiz (Vamos), quien calificó de "necesario" el hacer esfuerzos para aumentar la recaudación.

"En las amnistías se perdonan intereses, penalidades por pagar tardío. Es necesario que el ministerio, para justificar este tipo de medidas, explique si la exención de este tipo de medidas justifica o compensa una recaudación mayor que de otra manera no se haría así", señaló.

Mientras, el diputado Guillermo Gallegos (GANA) descartó que la amnistía pueda ser una señal de falta de liquidez en el Estado. "No creo que se trate de si hay o no liquidez. El ministro podrá dar mejor datos de porqué no se ha alcanzado, pero eso no significa que estemos con falta de liquidez. Esta amnistía ayudará a lograr los objetivos programados", indicó.