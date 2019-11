Amor fracturado: Hijos de una madre asesinada y de un padre asesino

Ana María, Martha Elisa, Idalia, Keni, Sofía, Melvi, Blanca Iris, Wendy, María Lucía comparten la característica de ser madres y de que su agresor fuera también el padre de sus hijos. Entre julio 2018 y noviembre 2019 estos hombres creyeron que tenían potestad de quitarles la vida.

Al menos 12 menores se convirtieron en huérfanos. Algunos ahora viven con sus abuelos maternos —sobre todo— pero también han tenido que irse con tíos, primos de sus padres u otro familiar.

Los datos suenan vagos y también suenan a poco, en un país donde en todo 2018 y hasta octubre 2019 ocurrieron 586 feminicidios, la cifra incluye también los agravados, según datos de la Fiscalía General de la República (FGR).

Pero no es por poca indagación. Simplemente en el país estos registros no existen. Si quisiéramos conocer a los sobrevivientes de estas mujeres que fueron asesinadas por sus parejas o exparejas no tendríamos registro. Ninguna institución en el país lo lleva.

Estos niños no tienen rostro en este país. No hay cifras oficiales, no hay datos por región, ni hay información sobre quién se quedó a cargo de ellos. Cualquier cosa que se quiera saber, sobre todo para impulsar políticas públicas, implicaría ir de uno en uno recolectando datos y quizá hasta habría que volver a los lugares.

“Cómo queda la situación emocional de ese niño para el que las dos personas que más ama están inmersas en esta situación”.



Graciela Sagastume, coordinadora de la Dirección Nacional de la Mujer, Niñez, Adolescencia, Población LGBTI y otros grupos en condición de vulnerabilidad (DNMPV) de la Fiscalía General de la República.

Para tener una idea sobre esta problemática social, se realizó un rastreo en notas publicadas en LA PRENSA GRÁFICA, entre julio 2018 y noviembre 2019. En ellas fueron registrados 23 casos en los que las mujeres murieron a manos de sus parejas o exparejas.

Dentro de lo publicado, apenas hay un pequeño esbozo de este problema social que nadie atiende como política pública, allí aparecen esos 12 menores que perdieron a sus dos padres: la madre fue asesinada y el padre está preso o huyó. Sin embargo, no todas las notas especifican si la mujer víctima tenía hijos, ni todas identifican si los hijos eran del atacante. Por eso es fácil deducir que la cifra puede ser mayor, pero sin registro, no hay forma de establecer la magnitud del problema.

Estos casos son catalogados como feminicidio íntimo, que es aquel realizado por la pareja, la expareja, el excompañero de vida. También de padres a hijas, de hermanos a hermanas, es decir, donde hay una relación interpersonal que se da en el ámbito privado, explica la coordinadora de la Dirección Nacional de la Mujer, Niñez, Adolescencia, Población LGBTI (DNMPV) de la Fiscalía, Graciela Sagastume.

“El CONNA no registra datos de niños y niñas en estado de abandono por feminicidios. Nuestros datos solo reflejan el estado de abandono sin especificar causa”.



Oficina de comunicaciones del CONNA.

La instancia encargada de velar por la niñez en el país es el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CONNA). Algunos casos son tratados por ellos pero tampoco tienen estadísticas sobre este tipo de víctimas.

Así lo confirmó la oficina de comunicaciones: "El CONNA no registra datos de niños y niñas en estado de abandono por feminicidios. Nuestros datos solo reflejan el estado de abandono sin especificar la causa". Se intentó tener una entrevista con algún representante, pero no fue delegado nadie para atender a la petición.

El CONNA acaba de cambiar de directora.

Si el país contara con estos datos podrían dar luces sobre políticas públicas necesarias para atender este problema social. En julio 2018 la Asamblea Legislativa decretó tres días de duelo por el alza de feminicidios en el país: en siete meses, ya sumaban 225 casos.

La Organización de mujeres salvadoreñas por la paz (ORMUSA) maneja cifras obtenidas a partir del observatorio con notas de medios de comunicación. Entre enero y junio de este año reportan 156 feminicidios, 91 cometidos por la pareja y en cinco sobreviven hijos.

A juicio de Silvia Juárez, coordinadora del programa por una vida sin violencia de ORMUSA, la falta de estos datos evidencia la desidia del Estado para las víctimas sobrevivientes y eso debería ser la primera alerta. "El riesgo más grande viene después: qué mensaje se instala en aquellos hijos e hijas que no reciben protección, a quien el estado no tiene la posibilidad o capacidad de explicarles cómo se le sobrevive a un padre agresor".

Bajo la ceguera actual, el Estado aparece hasta que se llora una vida, dice Juárez. Y su apuesta no debería ser condenar , sino evitar que ocurran: "el problema se niega, minimiza y si ya no se puede ocultar, se justifica".

Algunos avances legales

El camino ha sido largo y pese a que falta resolver algunos vacíos, también hay que hacer notar avances. Hace solo seis años se creó la Ley Especial integral para una vida libre de violencia, y los tribunales acaban de cumplir dos años de creación.

“Cómo enseñamos a un niño, que ha perdido a su madre a manos del machismo, a distanciarse de ese sistema. ¿Cuáles herramientas le vamos dar en el sistema educativo, familiar, en su comunidad?”



Silvia Juárez, coordinadora del programa, por una vida sin violencia, de ORMUSA.

El Estado ha intentado establecer una tutela específica en los casos de feminicidio, así se lee en el artículo 35 de la ley, cuando habla de fondos específicos de mujeres víctimas de violencia: "Los fondos obtenidos por las sanciones económicas impuestas por infracciones cometidas en la presente ley ingresarán al fondo general de la nación y Hacienda hará traslado íntegro para tender aquellos proyectos a los que se refiere la ley".

De momento, la FGR aplica, en los casos de feminicidios, un ejercicio de reparación integral del daño, que no solo se limita a la indemnización civil, sino también pide a las juezas especializadas que se pronuncien en reparación integral del daño. Sobre todo en vivienda, educación y apoyo sicológico, asegura Sagastume.

"Son pocos casos en los que estamos empezando a tutelar (...) El estado emocional en el que quedan en la pérdida de su madre —y de esa forma— el impacto es más grande, en niños y jóvenes", reconoce Sagastume.

Un oscuro legado

Los niños que se ven inmersos en este tipo de violencia sufren secuelas importantes y requieren atención. Además, ante la sociedad, enfrentan otro tipo de traumas. "Ese niño crece pensando —en el mejor de los casos— 'mi padre está pagando por un feminicidio'. Pero, en aquellos casos en que se favorece la impunidad —que son buena parte— cuál es el mensaje que se instala: Ser hombre, significa que incluso tenés la prerrogativa de quitarle la vida a una mujer", detalla Juárez.

Y en el caso de las niñas, el mensaje que se instala es que su vida como mujer está en manos de un hombre.

Cuando el estado no se hace cargo de esta familia que es sobreviviente, significa que es un hecho irrelevante, ese es el mensaje principal, dice Juárez.

"Cómo enseñamos a un niño, que ha perdido a su madre a manos del machismo, a distanciarse de ese sistema. ¿Cuáles herramientas le vamos dar en el sistema educativo, familiar, en su comunidad?".

Sagastume coincide en este punto, pero asegura que van avanzando en los casos.

"Cómo queda la situación emocional de ese niño para el que las dos personas que más ama están inmersas en eta situación", se cuestiona. En lo que sí coincide es que teniendo esta ley, que es una de las mejores de Centroamérica, dice, hace falta crear reglamentos. Pero eso compete a otras instancias como ISDEMU y CONNA.