¿Amor no correspondido? Entonces este es el regalo perfecto para San Valentín

Lee también

Las calles y mercados de San Salvador rebosan de flores desde varios días antes del 14 de febrero de cada año. Resultan ser muy cotizadas por aquellos capitalinos enamorados o que simplemente quieren alegrar el día de su mamá o algún amigo o amiga cercana.Generalmente también se preocupan por dar un buen detalle quienes tienen un "amor no correspondido", llámese crush, amor platónico o sencillamente alguien que los tiene en la "friendzone".Un fotógrafo de LA PRENSA GRÁFICA recorrió el mercado San Miguelito y sus calles aledañas para retratar las coloridas variedades de flores que ahí se ofertan, pero se encontró con una muy peculiar: una rosa blanca pintada de negro.Los comerciantes del lugar aseguran que es el regalo perfecto para esa persona cuyos sentimientos no son recíprocos y que la idea surgió a petición de los clientes.Además, detallan que el aerosol que utilizan es "especial", para evitar que la rosa se seque. Si piensas en conseguir una, ¡corre al mercado San Miguelito!Proceso de pintura de una flor blanca.La flor debe quedar totalmente cubierta por el nuevo color.Los detalles son importantes en este trabajo.La flor negra puede ser un símbolo del amor no correspondido.