Ampliación de TPS es por alianza con El Salvador

El presidente de la república, Nayib Bukele, aclaró ayer que fue por decisión del gobierno de Donald Trump que se extendió por un año más el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS) y como una muestra de la alianza con El Salvador. Con eso, el mandatario desvirtuó que la ampliación de los beneficios del TPS obedezcan a una orden judicial.

"Ese año adicional no lo decretó ningún juez, lo hizo la Casa Blanca, lo hizo el Ejecutivo. Y la Casa Blanca, el Ejecutivo, (por medio de Departamento de Seguridad Nacional) dice que es una muestra de la alianza que hay entre ambos gobiernos", indicó ayer el jede de Estado salvadoreño.

Bukele dijo que no ha existido otro fallo después de que en octubre pasado el juez federal en California, Edward Chen, ordenó suspender la cancelación del estatus, decisión que se hizo efectiva el 1 de marzo. Ese fallo permitía que los permisos de trabajo del TPS llegaran hasta enero de 2020.

Sin embargo, el presidente de la república explicó que el TPS se extendió hasta el 4 de enero de 2021. Y no solo eso. Además, dijo que lograron un beneficio exclusivo que al finalizar los procesos judiciales y en caso de perder los salvadoreños tendrán un año adicional para arreglar su situación legal.

El mandatario expresó que este logro se obtuvo después de más de 30 reuniones con funcionarios estadounidenses y por el análisis que hicieron.

"Yo creo que eso es importante saberlo para no confundir en el tema del estatus legal y que se piense que fue un fallo judicial cuando no fue un fallo judicial. Ahora ¿de quién es el crédito? Pues, bueno, como lo dije anteriormente, no importa, al final lo que importa es que los tepesianos, sus hijos y sus familias aquí en El Salvador van a tener la tranquilidad que no van hacer deportados el 1 de enero, no van a expirar sus licencias de conducir, no van a tener que dejar de trabajar o los que tienen negocio dejar de negociar o los que tienen hipotecas les van a quitar sus casas, no va a pasar nada de eso", agregó Bukele.

Ese tiempo permitirá a los salvadoreños buscar una alternativa legal o lograr que el congreso apruebe una ley para darle residencia. "Nosotros estamos pidiendo una residencia permanente... Evidentemente vamos a luchar por eso, pero lo que se consiguió ayer fue no solo un gran paso en ese camino, sino además un alivio para toda esta gente que tenía la zozobra de que iba a terminar su estatus legal el 1 de enero" , destacó el mandatario.

Otros temas

El presidente de la república reiteró que su gobierno requiere los fondos para continuar la segunda fase del Plan Control Territorial.

Dijo que los diputados de la Asamblea Legislativa ya no tienen ninguna excusa para no aprobar el préstamo $91 millones, ya que los ministros acudieron a explicar y brindar toda la información necesaria.

Sostuvo que el plan está dando resultados y aseguró que "este mes se perfila para ser el más seguro en la historia de El salvador.

El mandatario también destacó que es necesario que los legisladores aprueben este año y antes de irse de vacaciones el Presupuesto General de la Nación 2021. De hecho, dijo que ayer por la tarde los funcionarios del Ministerio de Educación y del Ministerio de Obras Públicas acudieron a la comisión de hacienda para explicar los presupuestos de sus carteras.

Bukele dijo que el gobierno está abierto a hacer cambios, principalmente, si quieren aumentar a rubros como educación.