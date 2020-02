Amplían a 100 días el límite para presentar candidaturas

El pleno de la Asamblea Legislativa aprobó, con 63 votos, aprobó la reforma a los artículos 142, 152 literal C, 160 literal C y el literal C del inciso primero, y el inciso segundo del artículo 165 del Código Electoral con el fin de ampliar a 100 días previo a la fecha de elecciones, la fecha límite para inscribir candidaturas a diputaciones a la Asamblea Legislativa y para el Parlamento Centroamericano, así como que los aspirantes deban presentar una certificación de que sus candidaturas fueron electas en un proceso de elecciones internas.

Por otra parte, ayer el Asocio Académico formado por FUNDAUNGO, UCA, Universidad Don Bosco y FLACSO propuso una reforma al Código Electoral en el sentido de "despartirizar" los Organismos Electorales Temporales, así como el que se amplíe el plazo para la selección de sus miembros.