Amplían atención a hijos de asegurados ISSS

Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron ayer una reforma para ampliar hasta los 18 años la cobertura a hijos de los cotizantes, actualmente esta llega hasta los 12, aunque las autoridades del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) les recomendaron, horas antes, que no podían asumir el reto.

La aprobación se dio en la tarde, cuando la sesión plenaria ya estaba por finalizar. En la mañana, los diputados de la comisión de trabajo estuvieron reunidos con el director del ISSS, Ricardo Cea Rouanet, atendiendo la solicitud que la institución les hizo de que los recibieran.

En el dictamen que el pleno legislativo aprobó quedó establecido que tendrán derecho a las prestaciones por las causales de enfermedad y maternidad los "beneficiarios de una pensión, y los familiares de los asegurados y de los pensionados que dependan económicamente de estos, en la oportunidad, forma y condiciones que establezcan los Reglamentos; además gozarán de estas prestaciones, los hijos de los asegurados hasta los 18 años de edad", esto teniendo en cuenta el portafolio de servicios que puede prestar el Seguro. Además, se deja como responsabilidad de la institución que mejore cada año el portafolio de servicios.

En ese sentido, el director del Seguro comentó que ese aspecto ya lo tenían contemplado en los estudios que tienen. Dijo que no tenía identificado el costo que generaría la ampliación, pero que "lo financiero no es el problema principal porque aunque yo tenga el dinero en este momento para echarlo a andar no tengo la capacidad instalada para hacerlo, entonces sería un proceso que no tendría el beneficio esperado para la población".

La vigencia de la reforma entra en un año, los diputados dijeron que es lo que le dan al Seguro para que se prepare para atender a la población.

Según un informe del ISSS que se dio en diciembre del año pasado, 369,681 hijos de cotizantes hasta los 12 años estaban inscritos.

Cea Rouanet advirtió que si los diputados no tomaban una decisión "tan trascendental" de forma responsable habrá consecuencias y que en vez de traer una solución a la población van a generar "que no se les brinde la atención que se merece".

"Saben que mi período termina el 31 de mayo, podría haber tomado una actitud irresponsable de no venir y decir mi punto de vista y que pudiera salir afectados los hijos de los derechohabientes, pero no puedo ser irresponsable y por eso vine a exponerles mi punto de vista, allá los diputados si toman esto o votan que se apruebe, pero yo ya cumplí mi responsabilidad", declaró el funcionario.

El director aseguró que en la institución sí están por que se amplíe el tiempo de cobertura, pero que no tienen la capacidad instalada para hacerlo de tajo.

En ese sentido, explicó la propuesta que tienen como institución: "Tenemos ya preparado un trabajo para que se dé (la ampliación) en una primera fase hasta los 15 años y en una segunda fase hasta los 18 años por sencillas razones: primero, no existe la infraestructura adecuada para atender a estas personas ni el personal capacitado en este momento para atender a estos niños".

En la reunión de la mañana, la comisión acordó, según lo declarado por el diputado de ARENA Josué Godoy, que iban a esperar alrededor de 10 días para que el Seguro les presentara un informe sobre las condiciones bajo las cuales se debía dar el proceso de ampliación de cobertura a los hijos de los cotizantes.

"Estamos viendo que esta reforma de ley, si bien va a beneficiar a muchos salvadoreños y tiene mucha expectativa en la población, también sea viable; el tema de la capacidad instalada para que estos usuarios que son hijos de los beneficiarios puedan también recibir un servicio digno. Entonces, el director del Seguro Social se lleva las dos propuestas que existen y va a venir con una propuesta y que esto pueda ser una realidad, pero que no vaya a, por decirlo así, que colapse el sistema", declaró Godoy al final de la reunión.