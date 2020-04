Ampliarán estado de emergencia y de excepción

Dos peticiones concretas tiene el Gobierno de El Salvador para la Asamblea Legislativa: que le apruebe prórrogas de la declaratoria de emergencia nacional y también del estado de excepción.

Son dos los Decretos Legislativos (DL) que dan respaldo legal a la cuarentena domiciliar obligatoria, medida a la que está sometido todo el país. Uno es el decreto legislativo Nº 593 en el que se declaró el "Estado de Emergencia Nacional de la Pandemia por COVID-19" y el otro es el decreto legislativo Nº 611 en el que se amplió por quince días más la restricción a derechos constitucionales concretos.

El asesor jurídico de la presidencia, Javier Argueta, anunció que ya tienen listos las solicitudes que presentarán a los diputados para que se los aprueben, esto debido a que los dos decretos legislativos pierden vigencia el lunes próximo. Sin embargo, ayer dijo que todavía no habían definido para cuánto tiempo pedirán las prórrogas. Barajaban si solicitar ampliación por 15 días o por 30 días más.

"Agradecemos a las fracciones políticas, todos sabemos ,y no puedo dejar de decirlo, que el FMLN no ha apoyado ninguna medida; lástimosamente, no se ha logrado entender de parte de esa fracción que lo que estamos salvando es la salud, son las vidas de los salvadoreños. De ahí, con todas las otras fracciones hemos tenido pláticas, con los jefes de fracción, con los diputados mismos y están dispuestos a seguir apoyando que salgamos bien conjuntamente todos los salvadoreños", dijo Argueta y añadió que tratarán de presentar las peticiones antes del fin de semana.

El presidente de la república, Nayib Bukele, ha aprobado diferentes disposiciones ante la emergencia por el COVID-19 a través de Decretos Ejecutivo, el último y que amplió por 15 días más el período de cuarentena es el Nº 14. El país está sometido al método de aislamiento desde la noche del 21 de marzo.

Sin embargo, el presidente de la Asamblea, Mario Ponce, se refirió a la necesidad de prorrogar ambas disposiciones para dar respaldo legal a las decisiones del Gobierno Central.

"Si nosotros no prorrogamos la ley de emergencia nacional tiene un vacío legal, no podría tener vigencia (el decreto ejecutivo Nº14) porque el decreto legislativo no lo respalda. porque el decreto ejecutivo se fue más allá de los términos que determina el decreto legislativo, los dos decretos, por pura casualidad, vencen el lunes próximo", declaró Ponce en una entrevista de TCS.

El presidente del Parlamento manifestó que al tener las peticiones gubernamentales va a convocar a las comisiones correspondientes para que emitan los dictámenes que se requieren.

Todo lo anterior debería de suceder antes del lunes 13, es decir, los diputados y el Gobierno tienen menos de una semana para alcanzar acuerdos.

Como mínimo, en la Asamblea se necesitan la concurrencia de 56 votos a favor para aprobar las dos disposiciones, la declaratoria de emergencia y la restricción de derechos concretos.

El presidente de ARENA, Erick Salguero, recordó que el Gobierno, a través del Ministerio de Gobernación, tiene que presentar informes sobre la aplicación de los dos DL que se le aprobaron.

"El gobierno, en su solicitud de prórroga de los Decretos de Emergencia y Restricción Temporal, no debe olvidar los respectivos informes detallados sobre lo actuado en el marco de estos decretos. ¡La ley es dura, pero es la ley!", tuiteó el presidente del partido tricolor.

En el Decreto de Emergencia Nacional también se dejó establecido que la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) y la Policía Nacional Civil (PNC) también deben de presentar informes a la Asamblea en el mismo plazo que lo haga Gobernación.

Los cuerpos de seguridad deberán de informar sobre lo que cada uno hizo en el marco de la aplicación del decreto.

Además, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) también vigila si se cometen abusos en la implementación de ambas medidas.

Los Decretos Legislativos de respaldo

El lunes próximo vencen los dos decretos legislativos que dan respaldo a la cuarentena:

1.Decreto Legislativo Nº 593

Es el que permitió la declaratoria de “Estado de Emergencia Nacional de la Pandemia por COVID-19”. Los diputados le dieron vigencia por 30 días. La Presidencia solicitó la aprobación de este decreto cuando la crisis comenzaba a arreciarse.

2. Decreto Legislativo Nº 611

Con este se amplió por segunda ocasión la restricción a tres garantías constitucionales concretas: al libre tránsito, al de manifestación pacífica para fines lícitos y al de no ser obligado a cambiar de domicilio. Previamente estos derechos habían sido restringidos bajo otro decreto, el Nº 594 que perdió vigencia el domingo 29 de marzo.