Ampliarán hasta el 2021 vigencias de placa de autos

Lee también

Cinco años más de vigencia a las placas de autos, motos, rastras, etcétera, es la prórroga que la Asamblea Legislativa pretende aprobar en la sesión plenaria de mañana, cuando se hagan reformas a la Ley de Derechos Fiscales por la Circulación de Vehículos.Los cambios se harán al artículo número 14 de dicha normativa. En esta se establece que la vigencia de las placas será de cinco años. En ese sentido, tomando en cuenta que el último cambio masivo se dio en 2012, la población que cuenta con un vehículo debía renovar las placas a más tardar el 31 de diciembre del año pasado. Ante eso, los legisladores acordaron de forma unánime que las placas tengan validez hasta el 31 de diciembre del 2021.“Es muy bueno, creo que es un alivio para los dueños de vehículos. Significa que no va a haber un gasto en esta situación. Además, las placas de los vehículos pueden tener una vigencia de durabilidad de unos cinco años más”, dijo el presidente de la Asamblea Legislativa, el diputado Guillermo Gallegos.Hasta la primera semana de diciembre de 2016, los vehículos registrados en el país eran 1,000,395. El mayor número de registros es de motocicletas, según el Viceministerio de Transporte (VMT).De acuerdo con los legisladores, el principal objetivo de la reforma es que las familias no tengan que incurrir en gastos para cambiar las placas de los autos. La mayoría de los diputados consultados coinciden en que las placas que están en circulación se encuentran en buen estado. La renovación de las placas tiene un costo aproximado de $65.Así lo expresó el presidente de la comisión de Obras Públicas, el diputado del partido ARENA Carlos Reyes. “Todas las placas, de todos los vehículos, vencían el 31 de diciembre. Hoy se les dará cinco años más; por lo tanto, todas las placas de todos los vehículos de este país tendrán una vigencia hasta el 31 de diciembre del 2021. Con eso le estamos ahorrando a los salvadoreños cerca de $60, que costaban estas placas. Hemos tomado el acuerdo por unanimidad”, dijo Reyes.Reformar la Ley de Derechos Fiscales por la Circulación de Vehículos fue una iniciativa del grupo parlamentario del FMLN. El partido de gobierno solicitó que la vigencia de las placas se mantuviera hasta el 2019. Sin embargo, tras un estudio, la comisión de obras públicas decidió que la prórroga fuera de cinco años.“La ley establece que todas las placas deben ser renovadas cada cinco años. Como grupo parlamentario hemos analizado la situación económica de dueños de automóviles y es por eso que solicitamos la prórroga para tres años, pero llegamos al consenso en la comisión de ampliar el plazo a cinco años”, dijo el diputado Jaime Sandoval, del FMLN.El dictamen de la comisión de obras públicas bajará al pleno en la sesión de mañana. Para la aprobación se necesitan de al menos el voto de 43 diputados. Los miembros de la comisión aseguran no habrá problema en aprobar la medida.