Ana Ligia de Saca confesará delito de lavado a cambio de condena de tres años sin prisión

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó esta mañana ante el Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador que el fiscal general, Raúl Melara, autorizó el procedimiento abreviado (confesión de delitos para reducir condena) para la ex primera dama Ana Ligia Mixco de Saca, procesada por lavado de dinero, por una condena de tres años de utilidad pública, sin prisión.

En enero pasado, la Fiscalía aseguró que había negado el procedimiento abreviado a la ex primera dama porque la defensa buscaba que no ingresara a prisión. El fiscal del caso dijo en esa ocasión que su postura era una pena de cinco años de carcel. La defensa de la ex primera dama respondió que no estaban dispuestos a un acuerdo que involucrara prisión.

Según lo declarado esta mañana ante el Juzgado Séptimo de Instrucción, la Fiscalía accedió a la petición de Ana Liga de Saca y aceptó la confesión del delito de lavado de dinero por una condena de tres años de utilidad pública, sin que ingrese a prisión.

La Fiscalía acusa a Ana Ligia de Saca de ser parte de una red que ayudó a lavar $22 millones a su esposo, el ex presidente Antonio Saca, durante el período que estuvo al frente del Gobierno. Saca fue condenado el año pasado a 10 años de cárcel tras confesar que malversón $301 millones de fondos públicos.

El juez Miguel Ángel García, a petición de un abogado defensor, decidió esta mañana suspender la audiencia preliminar para que las partes presenten la solicitud del proceso abreviado por la tarde y que la ex primera dama confiese el delito hoy.

Flores Durel confirmó a las afueras de la sala de audiencia que en el acuerdo solo existe una diferencia con Fiscalía en la parte de responsabilidad civil, puesto que la FGR busca que Mixco de Saca cancele una cantidad en concepto de responsabilidad civil, pero la defensa no está de acuerdo.

Las dos partes explicaron ante el juez García que la ex primera dama ya confesó el delito de manera extrajudicial frente a la Fiscalía y esta tarde ratificará su culpabilidad frente al juez instructor.