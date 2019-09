Ana Ligia de Saca es enviada a juicio por lavado de dinero

La exprimera dama Ana Ligia de Saca; César Daniel Funes Cruz (padre del exsecretario de Juventud, César Funes) y Ricardo Lemus Zelaya, uno de los representantes de la sociedad ANLE S.A. de C.V. enfrentarán juicio acusados de lavar dinero en una red dirigida por el expresidente Elías Antonio Saca.

Foto de LA PRENSA/Archivo

La resolución fue dada a conocer este miércoles por el Juzgado Séptimo de Instrucción, donde en mayo se desarrolló la audiencia preliminar que duró diez días y finalizó el día 24 de ese mes.

Foto de LA PRENSA/Francisco Hernández

Otras diez personas que eran procesadas por el mismo caso, denominado Destape a la corrupción, fueron sobreseídas.

En un principio, la exprimera dama había buscado un acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) para someterse a un juicio abreviado, como lo hizo el expresidente Saca. Bajo dicho acuerdo, ella confesaría que lavó $22 millones de fondos públicos y recibiría una condena de tres años de trabajos de utilidad pública; además, debía devolver $17 millones al Estado. Sin embargo, el acuerdo no se concretó porque ella no aceptó la devolución argumentando que no cuenta con esa cantidad de dinero porque todos sus bienes han sido intervenidos.